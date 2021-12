V úterý 7. prosince v 15 hodin začne v Chomutovské knihovně online beseda s Vratislavem Kadlecem, držitelem ceny Magnesia Litera 2020 za povídkový soubor Hranice lesa a oceňovaným překladatelem dětské literatury. Beseda se koná v rámci čtvrtého ročníku projektu autorských čtení Spisovatelé do knihoven, který společně připravují Asociace spisovatelů a české knihovny.

V sobotu 11. prosince si od 18 hodin budete moci v kostele sv. Ignáce poslechnout Vánoční koncert muzikálového zpěváka Bohuše Matuše a zpříjemnit si předvánoční čas písničkami z jeho tvorby.

V neděli 12. prosince se 3. adventním koncertem opět o týden přiblížíme Štědrému dni. V barokním prostředí kostela sv. Ignáce zazpívá pod vedením Hany Ondráčkové od 18 hodin vokálně instrumentální skupina Madrigal z Kadaně.

V pátek 17. prosince proběhne od 17 hodin v Galerii Špejchar vernisáž výstavy Průniky forem, jež zahájí výstavu obrazů a soch akademického malíře Václava Černého.

Na neděli 19. prosince je přichystán poslední, 4. adventní koncert, na němž se představí chomutovský vokální soubor Loutna česká. Letos jeho vystoupení zpestří svým přednesem divadelní a filmový herec František Kreuzmann. Loutna česká s Františkem Kreuzmannem vystoupí nejprve v 15 hodin ve velkém sále Chomutovské knihovny a poté od 18 hodin v kostele sv. Ignáce, kde bude rozsvícena poslední svíčka na adventním věnci.

O půlnoci 24. prosince se v kostele sv. Ignáce rozezní první tóny České mše vánoční. Tuto tradiční vánoční klasiku uslyšíte v provedení smíšeného pěveckého sboru Hlahol doprovázeného Komorním orchestrem města Chomutova. Diriguje Miroslav Šulc.

Výstavy:

Galerie Špejchar: Václav Černý – Průniky forem (do 28. ledna 2022). Od 17. prosince bude v Galerii Špejchar k vidění výstava obrazů a soch Václava Černého Průniky forem. Akademický malíř Václav Černý vystudoval obor malba a mozaika a před rokem 1989 se umělecky realizoval především v architektuře. Po sametové revoluci vedl ateliér malby v Sárksu, kde působil do roku 2009. Jeho díla byla vystavována v Německu, Irsku či Anglii.

Galerie Lurago – Lidé odvedle aneb Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem (do 21. 1. 2022). Interaktivně edukativní výstava Lidé odvedle Nadace Sirius vás nechá nahlédnout do každodenního života lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Chomutovská knihovna přináší jedinečnou možnost navštívit výstavu sestavenou na základě spolupráce odborníků s hendikepovanými. Spíše než prohlídku nabízí zážitek ze světa plného překážek. Prožitá zkušenost návštěvníkům přiblíží, jak s postiženými

komunikovat, vzájemně se obohacovat a jak si smysluplně pomáhat. Výstavou vás provedou odborní edukátoři. Metodické materiály jsou volně ke stažení na webové adrese www.lideodvedle.cz/metodiky/.

Galerie Špejchar: Vilém Heckel – Retrospektiva (do 10. 12. 2021). Už jen do 10. prosince si můžete prohlédnout výstavu Retrospektiva Viléma Heckela. Český fotograf a horolezec, který tragicky zahynul v roce 1970 během horolezecké expedice v Peru, se věnoval fotografii scenérií a propagační tvorbě. Uznání dosáhl především s fotografiemi zachycujícími krajinu a horské prostředí. Průřez tvorbou tohoto zakladatele české průmyslové a reklamní fotografie nabízí expozice v Galerii Špejchar.

Předsálí naučného oddělení: Svět z kostiček (do 30. 12. 2021). S koncem roku 2021 skončí také možnost navštívit v Chomutovské knihovně svět složený z lega. Pozoruhodná výstava Svět z kostiček, kterou najdete v předsálí naučného oddělení, zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Kurzy a další aktivity:

1. 12. Peru: lidé příroda, historie a současnost - přednáší Eva Farfánová Barrioso, cyklus Akademie třetího věku (od 9.30 hodin, velký sál Chomutovské knihovny)

8. 12. Hledání vnitřního klidu a naplnění života v neklidné době - přednáší Radim Žáček, cyklus Akademie třetího věku (od 9.30 hodin Velký sál Chomutovské knihovny.

13. 12. Knihovnický pisálek - kroužek tvůrčího psaní pro děti se spisovatelkou Renatou Šindelářovou (od 15 hodin, učebna Bublina u dětského oddělení).

Ludmila Kameníková - Chomutovská knihovna