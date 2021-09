Přes Karlův most jsme poté vyrazili na Staroměstské náměstí, kde jsme si připomněli nejen popravu českých pánů po bitvě na Bílé hoře. Vyzkoušeli jsme i cestu tramvají, lanovkou a přívoz přes Vltavu. Den to byl nabitý, večer měli všichni v nohách spoustu kilometrů.

Hned na začátku školního roku se žáci 7. B ze ZŠ Kadaňská v Chomutově vydali na výlet do Prahy. Navštívili místa, která jsou provázána s historickými a literárními událostmi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.