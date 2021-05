Cílem projektu je ukázat dětem, jak je možné trávit volný čas bez použití počítačů a jiných elektronických zařízení, u kterých se kvůli covid-19 během roku naseděly dost. Celý projekt pojímají jako Letní výzvu, kdy si děti budou moci denně vyzkoušet minimálně dvě aktivity bez použití mobilu a počítače.

Co je důležité! – Do výzvy chtějí děti samotné aktivně zapojit! Návrhy na zábavné aktivity mohou zasílat do 15. června. Nejlepší z nich budou o letních prázdninách postupně zveřejňovány. Na konci prázdnin proběhne slosování o hodnotné ceny! (luk)