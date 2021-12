V naší 6. A máme také několik pozitivně testovaných dětí, ale celá třída do karantény nemusela. Sešlo se nás pouze 19 a pan třídní učitel. Z důvodu značné vzdálenosti jsme museli vyrazit již v půl osmé, do Liberce jsme dorazili po desáté.

Koupili jsme si vstupenky a již na nás čekala čtyři patra plná zábavy. Ve zdejším science centru se nachází více než 400 interaktivních exponátů. Nachází se zde vodní svět, kosmo expozice s kopií vesmírného vozítka, geo laboratoř, geo expozice, expozice o překonaných vynálezech a spousta dalších. Za naši čtyřhodinovou návštěvu jsme nestihli proběhnout ani polovinu. Protože je zde spousta možností a co člověk, to jiná chuť, dali jsme si rozchod, aby si každý vybral přesně to, co ho zajímá.

V jednu hodinu jsme se sešli na Science show, která byla vrcholem našeho programu. Viděli jsme různé chemické reakce, poznali jsme kapalný vodík a spoustu dalších zajímavých úkazů. Hodinu nás provázely ohně, záblesky, vysoká i nízká teplota a take výbuchy. Kvůli výbuchům bylo občas nutné vyhledat úkryt, podívejte se do galerie.

Jan Kužminski - třídní učitel 6.A, ZŠ Kadaňská Chomutov