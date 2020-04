Technologie 3D tisku má v medicíně nezastupitelné místo a v současné situaci se stala významným pomocníkem v boji s COVID-19 . Obličejové štíty jsou jednou z nejdůležitějších osobních ochranných pomůcek, které jsou dnes pro řadu lidí v první linii nezbytností.

Technologie 3D tisku má v medicíně nezastupitelné místo a v současné situaci se stala významným pomocníkem. | Foto: Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov

Školy jsou zavřené, žáci se učí on line a i učitelé se snaží pomoci tam, kde je to nutné. Dali k dispozici své školní pomůcky, které momentálně nejsou k výuce potřeba. Školní 3D tiskárny nezahálí, ba naopak. „V průběhu čtrnácti dnů byly zatíženy tak, že téměř vypovídají poslušnost,“ sdělila Ing. Vlasta Galuszková, zástupkyně SPŠ a VOŠ, která se obětavě zapojila do akce 3D tiskem proti koronaviru ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov, chomutovskou knihovnou, Domečkem Chomutov a 3D tisk pro Kadaň. Čtyři školní tiskárny dokázaly vyrobit 250 kusů těchto ochranných štítů, které už nyní slouží Městskému ústavu sociálních služeb v Jirkově, strážníkům MěP a lékařům chomutovské nemocnice či jirkovské polikliniky.