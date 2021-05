3. B z Kadaňské měla ve škole napilno

Čtenář reportér





Také žáčkům 3. B nastal první týdenní návrat do školních lavic. Jen co se přivítali, rozkoukali a popovídali, co je nového, pilně naskočili do školní práce. Vzpomenout si na to, co zapomněli…byl někdy oříšek.

3. B z Kadaňské měla ve škole napilno. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov