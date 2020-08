Tento nejstarší futsalový turnaj v okolí pořádá Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Turnaj se odehrál tradičně ve sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici v Chomutově a zúčastnilo se jej jako každý rok šestnáct týmů převážně z Chomutova, ale letos hrály i hned tři týmy z Mostu a jeden z Bíliny. Loňské prvenství přišli obhajovat hráči Baníku Chomutov, ale silných týmů měl turnaj více a do letošního ročníku nastoupilo hned několik nových týmů.

Po sobotních zápasech ve skupinách se s turnajem musely rozloučit týmy Rebells, Warriors Chomutov, Baníček Most a z těžké skupiny Reds Most. Kvalitní obsazení turnaje potvrdily nedělní osmifinálové skupiny, ve kterých zůstaly týmy AC Young Boys, mladý tým Atletica Chomutov, překvapivě i AS Grêmio Chomutov a loni třetí FC Jirkov 2000.

V prvním čtvrtfinále si poradila Jablíčka s nováčkem týmem Sunderland. Druhé čtvrtfinále obstaral nováček turnaje FC Violin a ten z turnaje vyřadil Jany kluky, když rozhodl druhý poločas. Ve třetím čtvrtfinále vyhrál po velké bitvě Auto Macák a z turnaje vyřadil čerstvého vítěze CHLMF Cupu Technoline Chomutov. Čtvrté čtvrtfinále byla repríza loňského finále a opět to bylo vyrovnané, ale v závěru rozhodl Baník Chomutov o svém postupu.

První semifinále přineslo dobrou podívanou a v něm přehrála Jablíčka Violin a postoupila do finále. Druhé semifinále bylo velké drama, když se nejdřív Auto Macák dostal do tříbrankového vedení. Jenže Baník Chomutov po velkém finiši stihl vyrovnat a následovaly pokutové kopy. A v nich drama pokračovalo, protože se rozhodlo až v desáté sérii. Hned osm penalt zahrával za Baník Vít Rajnyš a sedm proměnil včetně té vítězné.

O třetí místo se zahrávaly pokutové kopy a lepší mušku měli hráči týmu FC Violin, který jako nováček obsadil třetí místo. Auto Macák po třetím místě na CHLMF Cupu obsadil tento turnaj čtvrté místo.

Finále turnaje byla kvalitní futsalová podívaná v níž stříleli branky jen hráči Baníku. V prvním poločase se trefil Janošík a vítězství v turnaji ve druhém poločase pojistil Kasal, který rozhodl i loňské finále. Jablíčka Chomutov mají stříbrné medaile, FC Baník Chomutov může slavit zlatý hattrick, protože vyhrál poslední tři ročníky turnaje.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr Nový mladší z FC Baník Chomutov, který vstřelil čtrnáct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Plochý z Jablíček Chomutov a nejlepším hráčem Vít Rajnyš z FC Baníku Chomutov. Turnaj řídili rozhodčí Lubomír Neumayer, Petr Špicar, Vladimír Novotný, Jaroslav Menšík, Jan Hájek a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl, Petr Schlögl a Pavel Fára.

Ceny nejlepším týmům a jedincům předávali majitel firmy Regional Travel Pavel Šams, předseda CHLMF Jiří Kupec a sekretář CHLMF Pavel Fára.

Výsledky čtvrtfinále: Jablíčka Chomutov - Sunderland 5:0 (1:0), Jany kluci Mukov - FC Violin 2:6 (1:2), Technologie Chomutov – Auto Macák 1:3 (0:1), FC Baník Chomutov - Roko mlátičky Chomutov 4:2 (2:2). Výsledky semifinále: Jablíčka Chomutov - FC Violin 4:1 (2:0), Auto Macák - FC Baník Chomutov 3:3 (3:1) na penalty 8:9.

Zápas o 3. místo: FC Violin – Auto Macák Na penalty 5 : 4. Finále: Jablíčka Chomutov - FC Baník Chomutov 0:2 (0:1). Branky: D. Kasal , P. Janošík.

Jiří Kupec