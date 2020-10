Protože nám v prvním ročníku mimořádný a neočekávaný nouzový stav překazil schůzku s policisty, přesunuli jsme přednášku o dopravní výchově do druhého ročníku.

Městská policie Chomutov také radila druhákům, jak chránit své bezpečí v různých situacích, které by dětem mohly znepříjemnit život. Hravou formou se žáci poučili, že se nemají dávat do řeči s cizími lidmi, nepřijímat žádné potraviny, a to i kdyby to byla ta největší mlska.