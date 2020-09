Vydali jsme se za pokladem do městské knihovny v Chomutově, abychom tam před zraky rytíře Rudolfa poklekli na červenou duchnu, splnili slib a nechali si mečem poklepat na rameno a pasovat na rytíře. Za splněný slib jsme byli obdarováni knihou a odznakem.

V knihovně se nám vždy moc líbí, je tam klid a všude tam voní nové knihy. Tentokrát tam na nás kromě rytíře a čtení čekala také výstava lega. Velkolepé stavby jsme obdivovali s otevřenou pusou a představovali si, jak dlouho by nám trvalo, než bychom něco podobného dali dohromady my. Nezapomněli jsme se také zúčastnit tamní soutěže o několik stavebnic lega. Kéž by nás vylosovali!

Zdraví vás žáci z 2. B a paní učitelka Kinclmanová ze ZŠ Kadaňská Chomutov