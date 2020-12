Na každém rohu na nás blikají světýlka, potají ujídáme maminkám cukroví, které jsme jim ale pomohli upéci. Zdobíme stromečky veselými barvami. A co zvířátka v přírodě? Ocení naše snažení i ona?

A protože jsme si chtěli odpovědět ano, rozhodli jsme se, že uděláme radost všem. Ve škole jsme si nejprve povídali o tom, co by takovým zvířatům mohlo pomoci a chutnat. Víme, že by se jim ty naše krásně barevné ozdoby z umělé hmoty nelíbily. Proto jsme se rozhodli ozdoby udělat tak, aby z nich měla opravdu radost i ona. Na provázky jsme navěsili jablíčka, pomeranče, mrkvičku, ořechy, buráky, ptačí zobání, prostě všechno, na čem by si mohla pochutnat veverka, srnka, divočák, nebo sýkorky. Vyrobené ozdoby jsme pak navěsili na strom, kousek za město, kde občas nějaké to zvířátko vídáme. Pššššš. Budeme teď číhat, až přijdou. Mějte fajn dny!

Zdraví vás 2. B a paní učitelka Kinclmanová