O co jde? O propagaci a prezentace firem, aktivní setkávání žáků středních a základních škol a veřejnosti se zástupci firem. Připraven je také zajímavý doprovodný program, v němž jsou například přednášky pro žáky, studenty, absolventy, ale i nezaměstnané. Středisko volného času Domeček představí Školu programování robotů, robotí fotbal a továrnu na stole.

Otevřeno dnes od 10 do 15 hodin, v pátek od 8 do 14.30 hodin, v sobotu od 9.30 do 14 hodin.