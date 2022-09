Lekce bydlení po italsku: Inspirujte se interiéry, ze kterých čiší život

Keramika či porcelán vydrží desítky i stovky let – dokladem může být starožitné porcelánové nádobí, ale třeba také právě zapomenuté vypínače či zásuvky ve stoletých bytech či sklepích, které překvapivě stále fungují. A co víc, zatímco dříve jsme je při rekonstrukci vyhazovali, dnes jejich hodnota stoupá a my je sháníme v internetových aukcích. Nebo kupujeme jejich stylové nástupce, které za nadstandardní cenu nabízejí také úměrnou výdrž – poutat pozornost budou v bytě po dlouhé generace, neomakají se, nepopraskají a nezežloutnou, jako se časem stane v případě plastu. V tomto směru navíc potěší i ty, kteří chtějí i při zařizování bytu jít udržitelnou a „bezplastovou“ cestou.

„Plast se stal hlavním materiálem pro výrobu vypínačů, zásuvek, ale také třeba objímek nebo úchytek především proto, že jde o levný materiál – ne proto, že by porcelán nahradil lepšími izolačními vlastnostmi,“ vysvětluje Patrik Pokorný, spoluzakladatel české značky KATY PATY, která je dnes největším výrobcem porcelánových vypínačů na světě. „Plasty v tomto odvětví ale nejsou ničím novým. Prvním plastem, nebo lépe řečeno synteticky vyrobenou pryskyřicí, která se užívala pro výrobu těchto komponentů, byl bakelit,“ dodává. Tento materiál byl vynalezen v roce 1910 v Německu a pro výrobu vypínačů byl velmi oblíbený i u nás v době první republiky.

Porcelán není retro

Zatímco odolný bakelit umožňoval provedení jen v tmavohnědé až černé barvě, moderní plasty umožnily zhotovovat elektroinstalační komponenty ve všech barvách, na které si vzpomenete. Což byla jeho výhoda ve srovnání s porcelánem. A to byl právě impuls pro vznik značky KATY PATY.

Patrik s partnerkou Katarínou Rothovou chtěli svou novou dřevostavbu vybavit černými porcelánovými vypínači. Nesehnali nic, co by je nadchlo, a tak se do výroby pustili sami. Vize byla jasná, ale největším oříškem zpočátku bylo najít odborníka, který by jim poradil, jak výrobu řemeslně uchopit.

„Jednotlivé součásti produktů takzvaně ‚padají‘ do sebe a jejich tvar musí být dokonale přesný,“ vysvětluje Patrik jedno z hlavních úskalí výroby porcelánových vypínačů a zásuvek. Nakonec našli starého mistra, který je naučil s porcelánem pracovat. Tak vznikly jejich první vypínače v grafitové barvě. „Když pak do interiéru přišel architekt a řekl, že něco takového nikdy neviděl, že porcelán nikdo nebarví, dal nám impuls se pustit do výroby,“ uzavírá Patrik první kapitolu jejich firmy, která dnes své produkty vyváží do skoro celé Evropy, ale také Spojených států nebo Izraele. Jeden jejich produkt lze pořídit od šesti set korun. Vydrží ale věky, a navíc svému bytu dopřáváte šperk, který upoutá pozornost na první pohled.

Barvení porcelánu je unikát, který značku odlišuje od ostatních. Dělá se to tak, že se skořepina nastříká barvou a pak se dá vypálit na 1200–1300 stupňů, aby se barva tzv. zatavila do glazury. „Podařilo se nám perfektně vyladit a udržet barevnost a barevnou stálost i napříč kolekcemi s časovým odstupem, a vyrábíme také černý glazovaný mat, který nezanechává otisky, což nikdo jiný nenabízí,“ shrnuje zakladatel firmy, jejíž sortiment dnes vedle „klasické“ kolekce ROO a COLONA zahrnuje i moderní řadu PURA, která vznikla ve spolupráci s designérem Jaroslavem Juřicou a hodí se i do současných a minimalistických interiérů. Všechny komponenty pak značka nabízí v klasických, ale i velmi odvážných barvách – od pastelové růžové nebo mátové přes kovově šedý „gunmetal“ až po zlatou nebo metalicky duhově fialovou. Vypínače a zásuvky tak lze sladit s jakýmkoli stylem i místností – od dětského pokoje přes pracovnu až po garáž.

"Šperky" se zlatým leskem

Victoria Design je český e-shop se specializací na tradiční styl, který si jeho zakladatel Michal Rodrigues Gondkovský oblíbil během svého života a pracovního působení v Londýně. Když si pak zařizoval vlastní byt v Praze, dostal se do podobné situace jako Patrik s Katarínou – řemeslníci měli ve zvyku přinést elektroinstalační komponenty, které sami nakoupili v hobby marketu, protože tak to dělají všude a nikdo si nestěžuje. „Pravdou je, že když stavíme nebo rekonstruujeme a už máme všechny těžkosti za sebou, nechceme si přidělávat další práci. Nad takovýmto ‚malým detailem‘ pak často mávneme rukou,“ popisuje Michal typickou rezignaci, kterou zažil asi každý, kdo tvořil interiér. Je to ale škoda. Může se zdát, že vypínač nebo zásuvka jsou věci za pár korun, které lze kdykoli vyměnit. Jenže pak si zvykneme a už to třeba nikdy neuděláme.

Michal Gondkovský našel několik prodejen s tradičními britskými doplňky, výrobky byly ale na jeho vkus nesmyslně předražené. V Británii totiž kovové vypínače s ostrými liniemi nebo třeba žebrové radiátory (které dnes také prodává) patří ke standardu a nejsou automaticky luxusním nebo těžko sehnatelným zbožím jako u nás nebo obecně ve střední Evropě. Rozhodl se tedy založit e-shop a tyto produkty dovážet a prodávat – navíc za poměrně dostupné ceny – elegantní kovový vypínač lze pořídit od 380 korun, speciální vypínače od 820 korun. Stejně jako porcelán i kov může mít mnoho podob a zdaleka se neomezuje jen na ocel, měď nebo základní barvy.

Vypínače a zásuvky lze pořídit v „klasických“ modelech se šroubky nebo zdobením, ale i v ultratenké variantě v podobě minimalistické kovové destičky, nebo naopak lakovaný kov, který sluší „retro“ komponentům se zaoblenými rohy. K dispozici jsou barvy jako klasická červená, typická pro britskou poštovní schránku, ale třeba i reflexní modrá nebo berylová zelená. Pokud chcete nechat vyniknout krásu a texturu kovu, je vedle klasické mosazi nebo leštěného chromu či broušené oceli k mání třeba černé iridium, grafit, starožitná mosaz nebo komponenty s cínovým efektem či saténovou povrchovou úpravou.

Technologie skryté v tradici

Pod pojmem „tradiční styl“ bychom si neměli představovat upjatou viktoriánskou Anglii. I když se britský styl od tohoto období odráží, dokázal do sebe za desetiletí existence vstřebat spoustu dalších vlivů – od něžné barevnosti přes hravost šedesátých let až po „punkové“ barevné i stylové kombinace. Vypínače z Victoria Design budou skvěle vypadat na tradiční tapetě či dřevěném obložení, ale i výmalbě v odvážné barvě nebo na obkladech v koupelně. Kromě toho, že podtrhnou klasický, ale i eklektický nebo glamour styl interiéru, v sobě zároveň skrývají technologie, které se už pomalu stávají standardem.

Specialitou (a do jisté míry i britskou klasikou) jsou stmívače, kterých má obchod v nabídce několik. „Naše vlast je obecně, co se stmívání týká, trochu nepolíbená. Hodně lidí si myslí, že na to potřebují speciální rozvody a já pak v rámci obchodu často vysvětluji, že stmívat jde i s LED žárovkami, že na to není potřeba žádný mobil a podobně,“ vypráví Michal Gondkovský.

Stmívače z Victoria Design lze ovládat úplně jednoduše, bez rozdílu věku a bez znalostí moderních technologií. A samozřejmě pro nadšence do chytrých technologií značka nabízí i verze, které přes mobil nebo prostřednictvím Amazon Alexa či Google Home ovládat lze.

Technologie, schované v tradičním či elegantním kabátku, umožňují propojení více stmívačů na jednom obvodu nebo stmívání z více míst současně. Určitě tedy není pravda, že by krásné vypínače nebyly dostatečně funkční, naopak. K dispozici jsou i impulzní spínače třeba pro žaluzie nebo zvonkové spínače a samozřejmě různé varianty zásuvek téměř pro cokoli – od USB přes HDMI a koncovky síťových kabelů po zapojení speciálních konektorů reproduktorů.

Co na to elektrikář?

„Pani, tohle nepůjde, to není standard!“ Věta, která bývá častým důvodem k tomu, že se rozhodneme lákavou designovou specialitu radši nekoupit. Není třeba se bát – všechno jde. Všechny značky KATY PATY jsou kompatibilní se standardními elektrickými krabicemi, které u nás používáme. Victoria Design, respektive značka Varilight nabízí vedle britské i EU kolekci, která je také kompatibilní se „standardem“.

JDE TO I BEZ VYPÍNAČŮ A KABELŮ

Zrenovovaný byt, hotové rozvody, vypínače na svých místech. Čerstvě vymalované stěny. A pak si pořídíte nový odkládací stolek nebo vytvoříte „čtecí“ koutek, kam by se hodila nějaká pěkná lampa. Ze zákona schválnosti tam zásuvka samozřejmě chybí. Prekérní situaci lze vyřešit velmi elegantně, bez prodlužovaček a narušení čistoty interiéru – třeba bezdrátovým nabíjecím osvětlením. Takové vyrábějí třeba severské značky &Tradition, Ferm Living nebo New Works, které najdete v sortimentu e-shopu Designville.

Oříškem a výzvou pro českého elektrikáře mohou být třeba troja vícenásobné vypínače, kdy je v jednom rámečku i dvanáct klapek. Pokud vám takový unikát padl do oka, poraďte se ideálně ještě před samotnou instalací elektrických rozvodů a krabic.

Neotřelé kombinace přitahují

Zatímco za časů Františka Křižíka byly vypínač nebo zásuvka na stěně luxusem už samy o sobě, postupně se jejich úloha v interiéru proměňovala: Od samozřejmosti, která by měla zůstat spíš nenápadná, po moderní prvek, který třeba i spojuje více funkcí nebo třeba disponuje displejem pro ovládání chytré domácnosti.

Vypínače a zásuvky hrají v našich současných životech mnohem komplexnější roli než dříve. A tomu se přizpůsobují i výrobci a prodejci, jako je právě KATY PATY nebo Victoria Design. Výjimkou v jejich sortimentu tak nejsou jen unikátní materiály, ale i tradiční materiál či design, spojený s technologiemi, které moderní člověk vyžaduje – zásuvky s USB zdířkami pro rychlonabíjení mobilních zařízení, anténové a internetové zásuvky, stmívače a v neposlední řadě možnost kombinací ve vícenásobných rámečcích.

Třeba firma KATY PATY nabízí možnost „nekonečné“ řady vícenásobných rámečků. A protože se vypínač skládá ze tří komponentů (rámeček, tělo a klapka), lze vytvářet nepřeberné množství možností: „Z našich komponentů se dá vytvořit až 27 tisíc barevných kombinací,“ přisvědčuje Patrik Procházka a dodává, že klienti se takových výstřelků nebojí: „Měli jsme zakázku do belgického hotelu – šlo o zelené vypínače se zlatými klapkami. Výsledek vypadal naprosto skvěle. Další možností je volba barvy podle svítidla nebo typu místnosti. Všechna naše svítidla vyrábíme v celé škále barev, takže se nabízí možnost sladit vypínač s barvou konkrétního svítidla. Vytváří to jednak zajímavý eklektický prvek v interiéru, jednat je to i praktické.“

Obchod Victoria Design na první pohled sice jede spíše na tradiční interiérové notě, na ten druhý lze ale jejich komponenty také přizpůsobit interiéru. I „jejich“ značka Varilight nabízí jak jednoduché, tak zdobné modely a i zde je možnost zvolit odlišnou barvu klapky. Nechybí možnost volby pastelových barev kovu nebo třeba sametově matné černé či tmavě modré. V kombinaci se stříbrnou nebo zlatou klapkou pak vzniká okázalý, ale velmi elegantní detail, který by nedělal ostudu ani na zámku ve Windsoru. Zároveň ale může působit jako solitérní „eye-catcher“ i v minimalističtějším interiéru. Je to stejně jako se šperky – s klasikou si můžeme pohrát a zasadit ji do neobvyklých kontextů – tím spíše pak vynikne její krása.

JAK VZNIKÁ PORCELÁNOVÝ VYPÍNAČ?

Veškeré porcelánové produkty se vyrábějí tak, že se porcelánová hmota v podobě „mléka“ nalije do sádrové formy, která z ní vysaje vodu a zůstane skořepina, takzvaný střep. Jeho tloušťku pak ovlivňujeme délkou doby, po kterou hmotu ve formě necháme. Úskalím je vyladění dokonalého tvaru i barvení porcelánu. „Mistr nám řekl, že to nejde, a že to nikdo nedělá. Nakonec jsme kýžené barevnosti docílili pomocí speciálních pigmentů, které se vypalují při neuvěřitelné teplotě až cca 1400 stupňů. Tím se barva zataví do glazury a je nesmrtelná. Takové speciální barvy se vyrábějí jen v Americe a v Německu,“ popisuje Patrik Pokorný, spoluzakladatel značky KATY PATY.