V Čechách, kde réva roste na 659 hektarech, je to podoblast Litoměřická a Mělnická, na Moravě, kde se pěstuje víno na 17 529 hektarech, jsou to podoblasti Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická a Slovácká.

Pěstování vína se u nás rozšířilo už v období Velkomoravské říše a v Evropě prý byla vína z Moravy i Čech oblíbená již od středověku.

„Vinice v českých zemích leží v severnější části rozšíření révy v Evropě, což je předpokladem pro vína neobyčejně rozmanitá, která vynikají originálními ovocnými tóny a kořenitostí, bohatým spektrem aromatických látek a harmonickou plnou chutí,“ upozorňují odborníci z Národního vinařského centra.

Kam za vínem a zábavou

Znojemské historické vinobraní

Znojmo - od 9. do 11. září

Už 38. ročník oblíbené akce slibuje tradiční průvod krále Jana Lucemburského, historická představení, rytířské turnaje, vinařské mázhauzy a hudební program s Markem Ztraceným, Richardem Müllerem nebo kapelou Chinaski.

Pálavské vinobraní

Mikulov – od 9. do 11. září

Jubilejní 75. narozeniny mikulovského Pálavského vinobraní nabídne 696 vzorků vín od místních vinařů a k tomu vystoupení kapely Mirai, Anety Langerové, Davida Kollera či Dana Bárty.

Roudnické vinobraní

Roudnice nad Labem – sobota 10. září

Nejen oslavou vín a burčáků je Roudnické vinobraní, které nabízí i bohatý kulturní program. Letos se lidé mohu těšit na Kapitána Dema, Jaroslava Uhlíře, Janka Ledeckého, Jakuba Smolíka nebo Xindla X, pouťové atrakce i tradiční výstavu historických vozidel.

Vínobraní na Kuksu

Kuks – sobota 10. září

Ochutnávka dobrého vína se v areálu zdejšího hospitalu a v jeho okolí uskuteční už pošestnácté. Nabídne více než stovku vzorků vín od 25 vinařů od nás i ze zahraničí. Od 13 hodin stejně jako v dobách hraběte Šporka poteče víno po zdejším kaskádovém schodišti, zdobeném sochami tritonů, proudem přímo do skleniček.

Vinohradské vinobraní 2022

Náměstí Jiřího z Poděbrad - od 9. do 10. září

Jedno z nejoblíbenějších vinobraní v Praze letos vstoupí už do svého 26. ročníku. Vedle bohaté nabídky vín a dobrot čeká návštěvníky i zajímavý hudební program.

Mělnické vinobraní

Radniční dvůr Mělník – od 16. do 18. září

Degustace mělnických vín Cechu českých vinařů s prezentací vybraných vín spolku Mělnický košt

Letos budete moci ochutnat vína jak z velkých a vyhlášených českých vinařství, tak i z vinařství úplně maličkých, zato kvalitou vín velmi výrazných.

Bzenecké krojované vinobraní

Bzenec – 16. a 17. září

Vinařské slavnosti ve městě Bzenecké lipky lákají na ochutnávky slováckých vín a burčáků na nádvoří zámku, ve sklepích i pod víchou, s jarmarkem řemeslných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými atrakcemi i taneční veselicí.

Vinobraní na Grébovce

Náměstí Míru (23. září) a Havlíčkovy sady (24. září)

Čekají vás vybraná vína ze 37 vinařských stánků s burčákem a tichými víny, delikatesy z celého světa a tradiční řemesla. Zajímavostí bude technologie Gravitačního vinařství Vilavin. Vinařské vybavení tohoto vinařství je navrženo tak, aby samotná gravitace – zdroj čisté energie – postačila k přepravě od bobule přes rmut.

Karlštejnské vinobraní

Karlštejn – od 24. do 25. září

Tradiční akce kromě dobrého vína nabídne historický průvod Karla IV., historický program na nádvoří hradu Karlštejn, královský rytířský turnaj, řemeslný trh a program pro děti.

Svatováclavské vinobraní 2022

Villa Richter, Staré zámecké schody - sobota 24. září od 11:00 do 19:00

Chcete si vychutnat víno u Pražského hradu? Tak vyrazte ke Svatováclavské vinici u Villy Richter, kde si můžete vychutnat 15 až 20 českých a moravských vín v autentickém prostředí nejstaršího českého vinohradu.

Hradecký koštýř

Hradec Králové, Městská hudební síň, severní terasy, Žižkovy sady – středa 28. září 2022

Již 14. ročník slavnosti vína a burčáku proběhne tradičně na nádvoří Městské hudební síně, na severních terasách a v Žižkových sadech v Hradci Králové. Najdete tu něco do skleničky i ke skleničce a doprovodný program pro malé i velké.

Burčákové slavnosti Hustopeče

Hustopeče – od čtvrtku 29. září do soboty 1. října

Víte co jsou to mázhausy, horenská rada, perkmistr, burčáková policie, podzemní vojsko či Burčáková unie? Jakou hodnotu má platidlo Búro? Už jste viděli obří kvasinku vinnou? Odpovědi najdete na Burčákových slavnostech v Hustopečích u Brna.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska – zavírání cyklostezek

Uherské Hradiště – 8. října

Druhou říjnovou sobotu můžete symbolicky uzavřít cyklostezky na Uherskohradišťsku a podpořit místní vinaře. Nasedněte na kola a koloběžky a projeďte některou z cyklotras. Projet se můžete stezkou Blatnického Roháče, Muškátu moravského nebo Rulandského bílého. Za poučením a historií se můžete vydat na stezku “Po stopách cisterciáků”.

Kdo propadne hrdlem?

O vinice se lidé odedávna starali s velkou péčí a úrodu přísně chránili. V době dozrávání vína byly vinice uzavřeny a přísně střeženy. Krádež byla považována za velký zločin. Svědčí o tom mimo jiné Židlochovické viničné právo z roku 1402, kde se píše: „Kdo je dopaden ve vinohradě ve dne nebo v noci, ať již' utrhl hrozen nebo ne, bude považován za zloděje a propadá hrdlem. Také kdo jen jde po řádku nahoru nebo dolů, a i když nekrade, je oprávněně považován za kradoucího a propadá hrdlem.“ Jediný, kdo si mohl beztrestně utrhnout hrozen vína, byla těhotná žena.

Vítěz je z Mikulova

Pěstování a výroba vína se těší velké vážnosti i v současné době. Vinařské produkty jsou hodnoceny v prestižních soutěžích, například v klání Vinař roku ČR. V jubilejním ročníku zvítězilo Vinařství Mikrosvín Mikulov. Stříbrnou pozici obsadil mikulovský vinař Miroslav Volařík a třetí skončilo Vinařství Spielberg z Archlebova na Hodonínsku. Do letošního ročníku se přihlásilo 54 českých a moravských vinařů a odborná komise hodnotila na 500 vzorků. „Vinař roku České republiky slaví letos dvacet let. Za tu dobu prošlo sklenkami našich hodnotitelů téměř deset tisíc vzorků vín z celé naší země,“ pochlubil se šéf soutěže Petr Marek.

Medově cibébový nádech…

A která vína letos odbornou komisi zaujala nejvíce?

Národním šampionem bílých vín pro rok 2022 je Ryzlink vlašský výběr z cibéb 2021 Jiřího Uherka z Dolních Bojanovic. Vyznačuje se medově cibébovým nádechem dokonale vyzrálých hroznů, sušeného ovoce a koření. „V chuti impozantně souzní s výrazným projevem citrusových plodů, kterou harmonicky doplňuje plnost ananasu,“ píše se v hodnocení.

Národním šampionem červených vín se stala Frankovka Grand reserva pozdní sběr 2019 Petra Skoupila z Velkých Bílovic. Jde o víno sytě granátové barvy s černými odlesky. „Ve vůni se objevují kořenité tóny badyánu, hřebíčku a skořice. Chuť překvapí dozvuky lesních plodů a stopou po černém rybízu,“ uvádí hodnocení. Oceněná frankovka pochází z trati Holomůčary. odkud prý v minulosti vybírali vína dokonce i olomoučtí arcibiskupové.

Mezi suchými bílými víny si nejlépe vedl Tramín červený 2017 výběr z hroznů, Vinné sklepy Skalák - ing. Leona Šebestová. Podle hodnocení jde o špičkově provedené odrůdové víno, čisté s delší dochutí a často nejlepší v poměru kvality a ceny.

V oblasti sektů si pomyslnou palmu vítězství odnesl Crémant de Spielberg, jakostní šumivé víno s. o., 2013, Spielberg CZ. Je to sekt zlatavé barvy se zelenkavými odlesky. Bohaté, velmi jemné a dlouhotrvající perlení nádherně řetízkuje a vytváří na hladině pěnovou korunku.

Hodnocení růžových vín a klaretů letos ovládl Cuvée Nosislavský ryšák bio, pozdní sběr 2021, vinařství Válka. „Jedno z našich nejoblíbenějších růžových vín, které vždy potěší svou ovocností a jemným smetanovým nádechem. Cuvée je z odrůd Svatovavřinecké, Cabernet Moravia a Chardonnay,“ píše o něm výrobce.