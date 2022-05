Na šestnáctý ročník Dne otevřených sklepů do půvabné dědiny pod Přítluckou horou našlo cestu na šestnáct stovek milovníků vína z různých částí Česka i Slovenska. „Už před půl desátou venku čekal dav. Lístky jsme přitom začínali prodávat až v deset hodin,“ prozrazuje od pokladny Marie Jilčíková.

Je kolem druhé odpoledne. Vypadá to, že návštěvnost rakvické vinaře potěší. Na poslední ročník dubnových otevřených sklepů před covidem do obce totiž zavítalo na devatenáct stovek lidí. „Sklepy jsme otevírali i v době koronavirové, ovšem kvůli opatřením jsme pořád museli posouvat termíny. Až jsme nakonec skončili v srpnu. Návštěvnost byla tehdy slabší, přispěla k tomu určitě i velká vedra,“ vzpomíná ve svém sklepě pocházejícím z roku 1592 vinař Vladimír Minařík, hospodář a jednatel spolku Vinaři z Rakvic.

Po malé kapičce

Hluboký historický kvelbený sklep plný úhledně srovnaných dřevěných sudů přicházejí obdivovat také dvě blonďaté dámy s růžovými kloboučky na hlavách. Petra s Lenkou přijely z Opavska. „Do Rakvic mě na otevřené sklepy před covidem poprvé vzala maminka. A já jsem věděla, že jinam už nikdy nepojedu. Tentokrát jsem s sebou přivezla i kamarády. Je to tady super, atmosféra báječná. Milujeme víno, rádi se procházíme mezi sklípky, degustujeme a posloucháme vyprávění vinařů,“ pochvaluje si Petra, které nejvíce zachutnala naturální vína od vinaře Pavla Bindera.

Obě dámy preferují bílá suchá či polosuchá vína. Právě taková si z Rakvic domů na Opavsko i odvážejí. „Miluji Rulandské šedé a v každém sklepě, kde mi ho vinaři nalijí, má úplně jinou chuť. A to je na tom to krásné. Někde je ovocnější, jinde kořenité. Vždy si nechám nalít po malé degustační kapičce a bohatě mi to stačí. Máme s sebou samozřejmě i mapu a v ní si značkujeme, kde už jsme byly, co nám tam chutnalo, a kam se případně i vrátíme,“ ukazuje Lenka.

Většinu vín nabízených členy spolku tvoří vína bílá. Červená tvoří pouhou třetinu či čtvrtinu. „Obecně je větší zájem o bílá vína, přestože červená máme vynikající a kvalitní. S teplejším počasím lidé přicházejí na chuť vínům mladším, v kurzu je rosé nebo frizzante,“ zmiňuje vinař Minařík.

Letní služby

Ročně produkuje na pět tisíc lahví vín spíše s potenciálem ke zrání. „Z loňské úrody se nejvíce podařilo Neuburské, Ryzlink vlašský a Müller Thurgau. Mými favority jsou ale odjakživa Zweigeltrebe a Ryzlink rýnský,“ usmívá se.

Ochutnat vína Vinařství Minařík i dalších více jak třiceti různě velkých vinařství mohou lidé i mimo dny otevřených sklepů. Rakvičtí vinaři totiž zavedli takzvané Letní služby. „Služby držíme na střídačku od června do září. Seznam otevřených vinařství lidé naleznou na našem webu. Další otevřené sklepy, svatomartinské, pak chystáme na podzim,“ láká jednatel a hospodář spolku Vinařů z Rakvic.

Nejtypičtějšími odrůdami zdejších tratí je Veltlínské zelené a Frankovka. Ochutnala je i skupinka asi deseti přátel z Rakvic, kteří pravidelně přicházejí podpořit místní vinaře. „Atmosféra skvělá, super lidé, úžasné počasí. Co víc si přát? Myslím, že dneska můžou být všichni spokojení,“ pochvaluje si Hana Cabalová, která na rozdíl od manžela vyhledává vína spíše polosladká.