Přání investora postupně dostávalo reálnější obrysy. Problém byl najít projektanta, který by celý nápad zrealizoval. Tím se stala společnost Taros Nova, která už v místě postavila oblíbenou Stezku v oblacích a také sochu mamuta ve zdejším dětském parku. „Investor nám v roce 2019 poslal fotku se slovy: Co na to říkáte? Umíte to postavit? Půjdete do toho?“ vzpomínal na začátek výstavby generální ředitel Taros Nova Radek Ondruch.

Původní plány však zdaleka nebyly tak velkolepé, ani na Dolní Moravě totiž nepředpokládali, že visutý most bude nejdelší na celém světě. Jako nejvhodnější lokalita se nakonec ukázalo nástupní místo nedaleko Stezky v oblacích. Visutý most tak nyní propojuje dva hřebeny – Slamník a Chlum.

Visutý most se veřejnosti otevře v pátek 13. května. Resort vpustí v prvních 14 dnech v pravidelných intervalech pouze 250 návštěvníků. Později se kapacita navýší na 500 turistů.

Už během prvních návrhů se projektanti setkali s velkými výzvami. „Hledali jsme optimální řešení. Jakmile jsme našli správný tvar, začali jsme staticky posuzovat a dimenzovat,“ uvedl vedoucí projektů firmy Taros Nova Václav Röder.

Co dělat, když je vítr, námraza nebo příliš teplo? I s takovými otázkami se projektanti visutého mostu museli vypořádat. Vždyť proměnlivé počasí a silný vítr dokázaly při výstavbě vychýlit most až o 33 metrů. To se však dnešním návštěvníkům stát nemůže. Na výstavbu konstrukce lávky nesloužila jen těžká technika, ale také drony. Ty natáhly silonový vlasec, postupně stavbaři umístili ocelová lana. Ani tak nebylo jednoduché uspokojit poptávku. Dodavatele lan našli až v Itálii.

Visutý most má být turistům otevřen celoročně. Limitem může být jen silný vítr. Pokud bude vyšší než 72 kilometrů v hodině, musí provozovatelé most dočasně uzavřít.

Zážitkové balíčky

V nejnižší možné kategorii zájemci zaplatí 350 korun, podmínkou je předchozí registrace a nákup na e-shopu resortu. Lidé, kteří si registraci nepořídí dopředu, zaplatí o 40 korun navíc. Dětské vstupné je zhruba o sto korun nižší.

Ti, kteří si ale zážitek nechtějí zpestřit procházkou nahoru na kopec, zaplatí za jednu jízdu lanovkou ještě 250 korun. Horský resort Dolní Morava nabízí dále zážitkové balíčky. Za cestu lanovkou nahoru i dolů, vstup na visutý most a Stezku v oblacích zaplatí 1230 korun. Zhruba stokorunu ušetří v případě, že se předem registrují na webu resortu. Tříčlenná rodina za tento balíček zaplatí 3310 korun.

„Vstupenky je nutné kupovat předem na e-shopu na konkrétní datum a také si vybrat orientační čas vstupu. Pokud si budete chtít zakoupit lístky až na místě, existuje velká pravděpodobnost, že vám nebude vyhovovat čas vstupu. Kapacity mostu jsou omezené,“ upozornilo marketingové oddělení resortu. Podle ředitele resortu Martina Palána cena za vstupné odpovídá evropským i světovým měřítkům.

Problematické parkování

Obyvatelé Dolní Moravy se však už od výstavby Stezky v oblacích musí vypořádat se sezonním návalem turistů. Nedostatek parkovacích míst, komplikovaná dopravní situace a přetížení obce místní trápí. Jen částečným východiskem může být chystaná kabinová lanovka, která by zde mohla stát v horizontu dvou let.

„Lanovku bychom mohli provozovat už od spodní části areálu, což by znamenalo, že by denní návštěvníci nemuseli projíždět celou obcí, ale mohli by zaparkovat ve spodní části a nastoupit na lanovku,“ sdělil marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal.

Horský resort v současné době počítá s více než tisícovkou parkovacích míst. Podle starosty obce Richarda Nováka však kabinová lanovka situaci rozhodně nevyřeší. „V dolní části obce se provoz zklidní až změnou struktury návštěvníků, to znamená z jednodenních na vícedenní,“ řekl Novák. Právě jednodenní návštěvníci, kteří nepřicházejí do resortu za ubytováním, ale pouze za místními atrakcemi, obec nejvíce trápí.