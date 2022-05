Případ paní Ivy není ojedinělý. Cestovní kanceláře mají na navýšení ceny ze zákona právo, mohou požadovat doplacení palivového příplatku i po klientovi, jenž zájezd už zaplatil. A protože ceny paliv rostou, aerolinky to promítají do aktuálních cen.

„Pokud se s palivy děje to, co se děje, je naprosto správné a férové, že se na navýšení musí podílet i cestující. Není to rozhodně ze strany cestovních kanceláří žádná svévole,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Podle něj v současné době k takovému kroku přistoupí hlavně malé cestovky.

O zvýšení cen již zakoupených zájezdů či zavádění palivových příplatků naopak zatím neuvažují největší hráči na trhu. „Náklady sice rostou, ale proti výkyvům cen paliv či kurzu jsme pojištěni. Navíc máme dlouhodobé kontrakty a určitě tak ceny, a to ani u již zakoupených zájezdů, zvedat nebudeme,“ informovala mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Stejně reagovali také oslovení zástupci Alexandrie či CK Fischer.

Zákon umožňuje cestovním kancelářím zvýšit konečnou cenu až o osm procent. Samozřejmě ale i o mnohem více. „V takovém případě ale může zákazník od smlouvy odstoupit bez povinnosti platit odstupné. Pokud je navýšení menší než osm procent, pak je možné zájezd zrušit pouze klasickým způsobem a zaplatit případné odstupné,“ upozornil mluvčí spotřebitelské organizace dTest Jaroslav Švehla.

Zvýšené příplatky zavedli i v zahraničí

Zvýšené příplatky reagují na cenu ropy a v praxi je aerolinky zavedly již v zahraničí. Učinily tak například Malaysia Airlines, AirAsia, ANA Holdings či Emirates, v tuzemsku pak Smartwings či České aerolinie (ČSA).

„Z důvodu extrémního nárůstu ceny leteckého paliva na světových trzích přistoupily letecké společnosti Smartwings a České aerolinie v březnu ke zvýšením palivových příplatků, které koresponduje s vývojem cen paliva na světových trzích,“ uvedla mluvčí Smartwings a ČSA Vladimíra Dufková Podle ní například ještě v květnu roku 2020 stálo letecké palivo v průměru 183 dolarů za tunu. „Nyní se tato cena pohybuje kolem 1200 dolarů,“ doplnila Dufková.

Na zvýšené náklady za letenku se musí připravit i lidé, kteří si ji zakoupí přímo od letecké společnosti. Hlavně pak ti, kteří se rozhodnou cestovat na větší vzdálenosti. „Na letech po Evropě se to příliš neprojevuje, ale zřetelnější je to například u transatlantických letů,“ uvedla mluvčí internetového vyhledávače letenek Kiwi Nina Černá. Nevyloučila však, že se v budoucnu mohou letenky ještě více zdražit. A to například i s ohledem na vývoji války na Ukrajině.