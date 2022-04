Tip na výlet o Velikonocích: Maďarský vodní ráj pro děti

Nabídka lyžařských škol je přizpůsobená dětem a jejich rodiče určitě ocení i zvýhodněné ceny skipasů a hotely specializující se na potřeby rodičů a jejich ratolestí, jako je například Alpenrose Familux Resort v Lermoosu, z něhož je to k lyžařskému areálu na ledovci jen 10 minut autem.

Z rodinného hotelu je také výhled na nádherná horská panoramata. Takže třeba při koupeli v tamním bazénu můžete obdivovat zrovna monumentální hřeben Zugspitze.

Kraj nedotčené přírody a křišťálových jezer

Lermoos patří mezi nejstarší obce v tyrolském regionu Außerfern – v oficiálních dokumentech je poprvé zmíněno v roce 1073 a 1078. Starověká římská silnice Via Claudia však vedla přímo přes horskou vesnici ještě předtím. Lermoos má v současnosti asi 1100 obyvatel a leží na slunečné straně hory Zugspitze.

O tom, že příroda v Tyrolsku vypadá, jako by se jí nikdy nedotkla ruka člověka, se můžete přesvědčit třeba při procházce k jednomu z mnoha nedalekých horských jezer.

V okolí Lermoosu je 300 kilometrů turistických tras. Tras pro horská kola s různým profilem a různou náročností je tu stovka. Na jaře a v pak i v létě je poblíž k dispozici i rafting a canyoning (v Imstu) a koupaliště Panoramabad Lermoos.

Na horskou túru s kočárkem

Inspiraci na rodinné procházky s dětmi nabízejí různé tematické stezky, třeba stezka s vodní tematikou, kouzelný les nebo Bobří stezka. Řada tras je navíc vhodná pro dětské kočárky. Které to jsou, můžete zjistit na webu Baby Buggy Mile.

Pokud máte doma malé horolezce, anebo sami rádi šplháte ve výškách, můžete navštívit lanové centrum v nedalekém Bichlbachu.

Delší i kratší trasy pro výletníky jsou přístupné i v zimních měsících, některé z nich dokonce na sněžnicích. Ostatně, jestliže se vám okolí tyrolské hory Zugspitze zalíbí o Velikonocích nebo v létě, můžete se sem vrátit i v zimě. Lyžařská sezona tu zpravidla začíná v polovině prosince.

Tipy pro turisty:

Cyklistická trasa Zugspitz-8 vede kolem pohoří Wetterstein a nápadné hory Mount Daniel. Vede přes hranici mezi Bavorskem a Tyrolskem. Měří celkem 112 kilometrů. Cyklisté v dobré fyzické kondici si ji mohou rozšířit o různé náročné doplňkové trasy. Přístup na trasu je možný z mnoha výchozích bodů. Ta je dostupná na horských a e-horských kolech.



Nenechte si ujít jezero Heiterwanger See, které se nachází přímo u vchodu do Tiroler Zugspitz Arena v obci Heiterwang am See. Spolu s jezerem Plansee tvoří druhou největší vodní plochu v Tyrolsku. Jezero Plansee patří do obce Reutte a je spojeno s jezerem Heiterwanger See 300 metrů dlouhým kanálem.



Via ferraty v blízkosti Tiroler Zugspitz Areny jsou v úrovních obtížnosti od A do E a umožňují nováčkům v lezení prozkoumat vysokohorský terén i bez větších lezeckých zkušeností. Bez ohledu na obtížnost via ferraty je povinné profesionální vybavení. Vše lze zapůjčit na místě.



Lanové centrum v Bichlbachu disponuje jednoduchými lezeckými prvky pro začátečníky až po náročné překážky pro zkušené. K návštěvě alpského lezeckého lesa nepotřebujete žádné zkušenosti ani vybavení. Potřebné vybavení si jednoduše zapůjčíte přímo na místě.



Ubytování pro rodiny s dětmi v Lermoosu nabízí Alpenrose Familux Resort. Ten patří do sítě evropských tzv. „family friendy“ hotelů nabízejících speciální podmínky rodičům a jejich ratolestem. Tomu je mimo jiné přizpůsobeno i stravování s oblíbenými dětskými dobrotami, bazén nebo nabídka sportovních a kulturních aktivit pro děti, včetně jejich hlídání.