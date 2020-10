Lanová dráha Sněžka z Pece pod Sněžkou přitom zaznamenala ve srovnání s loňským rokem úbytek turistů, a to až o čtvrtinu. Na vrchol Sněžky vyjelo lanovkou v červenci o 8 tisíc lidí méně než loni a v srpnu dokonce o jedenáct a půl tisíce méně.

"Je to extrém, co se letos dělo na Sněžce. Příroda dostává hrozný záhul. Je to barevný had, který se sune nahoru. Nepřipadá mi to normální, je to děs, obrovský přetlak. Takhle to dřív nebylo," přiblížil svoje letošní zkušenosti skalní turista Miroslav Otradovský ze Dvora Králové nad Labem, který na Sněžku pravidelně vyráží osmkrát až devětkrát do roka. Vždy pěšky, z různých směrů. "Navíc chování některých lidí je fakt otřesné. Jenom jsem kroutil hlavou. Byl bych jednoznačně pro zpoplatnění vstupu na Sněžku i do národního parku. Podobně symbolicky, jak je to z polské strany," řekl Otradovský. Podle něj 70 procent turistů na Sněžce tvoří Poláci.

Velkou masu návštěvníků generuje lanová dráha Zbyszek z oblíbeného polského horského střediska Karpacz na horu Kopa, vzdálenou 1,5 km od Sněžky, která má v létě téměř trojnásobně větší přepravní kapacitu než česká lanovka z Pece pod Sněžkou. V létě uveze 650 osob za hodinu a v zimě dokonce 1200. Lanovka z Pece pod Sněžkou může přepravit za hodinu maximálně 250 lidí, které vysadí pár metrů pod vrcholem.

Českou lanovkou jelo méně lidí

Přímo na Sněžce vystoupilo z české lanovky v červenci 28 778 turistů, v srpnu 29 946 a v září jich bylo 17 578. "Oproti roku 2019 přepravila lanová dráha Sněžka ve třetím čtvrtletí o necelou čtvrtinu návštěvníků méně. Tento stav je bezesporu zapříčiněn dopady pandemie covid-19, částečně pak nepřízní počasí," konstatoval Jiří Špetla, zástupce vedoucího provozu Lanové dráhy Sněžka v Peci pod Sněžkou. "Zhruba 70 až 80 procent cestujících vozíme denně ze Sněžky dolů. V nejvíc frekventovaných dnech v období letních prázdnin přepravíme kolem dvou tisíc osob. Hodně záleží na počasí," doplnil Jiří Martinec, náčelník lanové dráhy.

"Ani mi nepřipadlo, že letos mělo být na Sněžce výrazně více lidí než jindy. Naopak, v některých dnech jsme ve čtyři hodiny odpoledne neviděli na Sněžce ani živáčka, obzvláště ke konci prázdnin a v září," přidal svůj pohled majitel České Poštovny na Sněžce Milan Blaha.

KRNAP zavedl ochranné sítě

Správa KRNAP používá ke sledování pohybu pěších turistů pyroelektrické senzory, celkem je na území Krkonošského národního parku rozmístěno 27 sčítačů. Vysoký zájem je o hlavní turistické cíle, především Sněžku a pramen Labe i další místa na krkonošských hřebenech.

V reakci na chování turistů rozmístil Krkonošský národní park letos poprvé na vrcholu Sněžky, na jejím úbočí i v sedle u bývalé Obří boudy ochranné sítě. "Zavedli jsme je proto, že chceme zvrátit neblahý trend stále častěji se vyskytujícího posedávání a piknikování na vzácných alpínských trávnících s rostlinnými druhy, které se nevyskytují nikde jinde v Česku nebo dokonce nikde jinde na světě. Přímo na zemi mezi kamením na vrcholu Sněžky také hnízdí tři vzácné ptačí druhy a předmětem ochrany je v těchto místech i neživá příroda, konkrétně mrazem tříděné půdy," vysvětlil ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

"Toto opatření fungovalo velice dobře. V místech, kde byly sítě instalovány, vymizely přestupky související se vstupem do volného terénu a vegetace se viditelně vzpamatovala," dodal mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

"Zavedení ochranných sítí jsou jediným řešením, které mohl KRNAP udělat. Je to naprosto správně," souhlasil Miroslav Otradovský, letitý pravidelný pěší návštěvník Sněžky.

EXTRÉMNÍ DNY NA SNĚŽCE LETOS V LÉTĚ



22. července: 10 779 lidí (8870 pěších, 1909 lanovkou z Pece pod Sněžkou)

4. července: 10 241 lidí (8636 pěších, 1605 lanovkou z Pece pod Sněžkou)