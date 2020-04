V případě, že se současná opatření budou postupně uvolňovat do konce května a hranice se otevřou od června, Karlovarský kraj může v cestovním ruchu ztratit přes 8000 pracovních míst, spotřeba se propadne o devět procent. V Jihomoravském kraji je ohroženo přes 5700 pracovních pozic, spotřeba klesne o sedm procent.

Praha a Karlovarský kraj jsou navíc vysoce závislé na zahraničních turistech a podle CzechTourism není jisté, zda se jim výpadek podaří nahradit domácími návštěvníky.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Domácí i zahraniční turisté loni v ČR za ubytování, jídlo, dopravu nebo vstupy do památek, na sportoviště, do kulturních a dalších zařízení utratili 300 miliard korun. "Pokud se povede rozpohybovat cestovní ruch před prázdninami, tak ekonomika přijde o 142 miliard a do státního rozpočtu přiteče o 60 miliard méně. Bohužel hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget.

Pokud by se restrikce uvolňovaly do konce srpna, hranice se otevřely v září, spotřeba cestovního ruchu by se propadla o více než 200 miliard korun, státní rozpočet by ztratil 85 miliard korun. Ohroženo by bylo 140 tisíc pracovních míst. V případě uzavření hranic do konce prosince by až pětina podnikatelů v cestovním ruchu ukončila činnost.

Průzkum vyčíslil také dopady na stravovací zařízení, rekreační, kulturní, sportovní a další služby zábavního průmyslu. V případě uvolnění restrikcí do konce května by tato odvětví ztratila 46 miliard korun.

V cestovním ruchu je podle CzechTourism globálně ohroženo až 75 milionů pracovních míst, z toho v Evropě zhruba deset milionů. Z Evropy bude nejvíce zasaženo Německo, které by v turismu mohlo ztratit 1,6 milionu pracovních míst. Podle Oxford Economics by se světový trh cestovního ruchu mohl vrátit k číslům před vypuknutím pandemie až v roce 2023.