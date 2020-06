Čtyřicet dva tipů na dosud neobjevené skvosty Česka zveřejnila agentura CzechTourism. Jsou to jedinečné turistické destinace v různých koutech českých a moravských regionů, které by rády přitáhly větší pozornost, než jaké se jim dostávalo doposud. Na výběru destinací spolupracoval CzechTourism s kraji České republiky a všechny jsou také publikovány na portálu kudyznudy.cz.

Plumlovský zámek | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„V Česku nyní odstartuje turistická sezóna, která nabídne lidem mnohem více příležitostí k objevování krás naší země. Já se s rodinou se například chystám do štol v Krušných Horách a do zahrad rekonstruovaných klášterů Plasy, Teplá a Kladruby v západních Čechách. Bydlet budeme v Mariánkách. Letošní prázdniny budou lázně skvělou volbou pro rodiny s dětmi. Bez dětí vyrazíme do Brna. Bar, který neexistuje a hotel Anybody jsou zážitkem na celý rok,“ doporučuje Jan Herget, ředitel CzechTourism.