Téměř polovina dotazovaných, kteří budou trávit letní dovolenou v Čechách, zůstane doma, u příbuzných nebo na vlastní chalupě. Situace kolem otevření hranic do evropských i mimoevropských destinací se mění a vyvíjí každým dnem. Řada Čechů je proto v očekávání, zda se jim podaří uskutečnit vytouženou letní dovolenou, někteří to v mezičase vzdali a plánují strávit dny volna v Česku.

Na zahraniční dovolenou letos plánovalo vyjet 56 procent Čechů. Na 57 procent z nich ale situaci přehodnotilo a kvůli možnému riziku nákazy za hranice nevycestují. Zbývajících 11 procent chce letní dovolenou v zahraničí strávit za každou cenu i s akceptováním určitých omezení, respektive 32 procent chce vycestovat, ale čeká na konečné podmínky.

Informace o cestování po koronaviru najdete v našem speciálu ZDE

Dovolené v zahraničí jsou nakloněni o něco častěji mladší lidé do 35 let a také vysokoškoláci. Pokud lidé využijí otevřených hranic a na dovolenou do zahraničí odjedou, nejčastějším cílem bude Slovensko (14 procent), dále Chorvatsko (osm procent) a Řecko (sedm procent). V předchozích sezonách oblíbené destinace jako Itálie nebo Francie letos netáhnou a pokud by to bylo možné, vyjelo by tam jen 1,4 procenta, resp. 0,5 procenta dotázaných.

"Dotazování ukázalo, že pro téměř třetinu spoluobčanů znamenala jarní pandemie natolik zásah do peněženek, že na letošní dovolenou nebudou mít žádné nebo jen omezené finance," uvedl jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička. Na čtyři z deseti se pak domnívají, že si o letošní dovolené nebudou moct dopřát tak jako v předchozích letech.

Češi se zadlužit nechtějí

I přesto, že budou mít Češi hlouběji do kapsy, chovají se zodpovědně a 87 procent by se jich kvůli dovolené nezadlužilo. S půjčením peněz na zaplacení dovolené má zkušenost jen šest procent dotázaných, častěji ti ve středním věku mezi 35 až 55 lety. Dalších sedm procent deklarovalo, že by si byli na vytouženou dovolenou ochotni půjčit.

Z těch, kteří budou trávit letní dovolenou delší než pět pracovních dnů v Čechách, ji téměř polovina pojme nízkonákladově, tedy doma nebo u příbuzných (30 procent), případně na vlastní chatě či chalupě (17 procent). Na 29 procent využije služeb penzionu, hotelu nebo jiného dovolenkového resortu, 13 procent stráví dovolenou v kempu ve stanu či bungalovu a 14 procent si plánuje pronajmout chatu nebo chalupu.

Kvůli obavám z nákazy Covid-19 letos na dovolenou určitě nebo pravděpodobně nevyrazí 37 procent dotázaných, obavy vyjádřila častěji starší generace a také ženy. Tři čtvrtiny Čechů budou volit bezpečnější destinaci s nižším rizikem nákazy, šest z deseti jich vyrazí autem proto, aby se vyhnuli hromadným prostředkům s větším počtem lidí.