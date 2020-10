„Do auta jsou naprosto nevhodné různé šlapky, pantofle, žabky, u dam nazouvací boty na vysokých podpatcích, které nemají žádný řemínek, upevnění, které by je drželo na noze. Vhodné jsou takové boty, které obejmou nohu a drží na ní. Samy vám z nohy nespadnou,“ říká úvodem odborník z ÚAMK.

Když v zimě skočím do auta ve sněhulích, také to není nejlepší řešení. „Jedna paní dokonce řídila v přeskáčích, když jela z lyžování. Samozřejmě následkem byla havárie. Takové boty jsou pro řízení naprosto nevhodné, protože správně nešlápnete na spojku ani na brzdu. Může se vám stát, že sešlápnete dva pedály najednou, a výsledek je opět havárie,“ varuje Igor Sirota.

Řídit naboso také není vhodný způsob: „Není to dobrý nápad z toho důvodu, že náš mozek není ochoten snášet bolest a pracuje nezávisle na nás. Proto nedošlápneme tak razantně a plně na brzdový pedál a ještě máme tendenci se jakoby leknout a brzdu uvolnit. Nevyužijeme tedy naplno brzdný potenciál auta.“

Nevyplývá z toho, že bychom se měli na řízení vždy přezouvat, jsou ale situace, kdy to jinak nejde. „Pokud jdeme například na pracovní jednání nebo z pláže a podobně, je rozumné mít v kufru nějaké kecky, které nám vyhovují. Obzvláště v nadcházející letní sezoně, kdy pojedeme k moři nebo na dovolenou někam dál, berme v potaz fakt, že to pro nás musí být pohodlné a nohy musí dýchat. Když budeme mít nepraktickou obuv, můžeme být nervózní, budeme reagovat podrážděně, a to se projeví na řízení,“ míní Igor Sirota.

Opatrně s klimatizací

Rady, které se týkají vhodného oblečení za volantem, jsou následující. „V zimním období berme v potaz fakt, že v autě může být chladno, a proto máme tendenci zůstat v bundě. Má to však nevýhodu, že bezpečnostní pásy jsou tím pádem několik centimetrů od našeho těla a v případě nárazu se sice přitáhnou, ale nedotáhnou, jelikož cítí odpor bundy. Následkem toho sebou trhneme a může dojít k poškození krční páteře, u lidí menšího vzrůstu i k podklouznutí pod pásy. V létě musíme být oblečení s ohledem na to, že nám v autě bude teplo, že nebudeme mít stále puštěnou klimatizaci, protože někomu to může být nepříjemné, slzí u toho a podobně. Nemůžeme počítat ani s tím, že budeme mít neustále otevřené okénko a spolucestující na zadních sedadlech se nechají ofukovat větrem,“ vysvětluje odborník.

Mám si tedy sundávat bundu, když je mi horko, a obléct se, když je mi zima, anebo štelovat klimatizaci? „Záleží na tom, jak klimatizaci snášíte. Řada lidí má problémy s tím, že nastydne. V letním období tedy není dobré klimatizaci nastavovat na nejnižších 18 stupňů a potom vystoupit do venkovních 32 stupňů. Ideální je teplota kolem 20, 21 stupňů a více. To je teplota, na kterou jsme zvyklí z domova, z kanceláře atd. Když nastoupím do horkého auta a teplota na palubní desce může být bez problému i 65 stupňů Celsia, je řešením otevřít všechny dveře a nechat auto vyvětrat, teprve potom nasednout a prvních pět deset minut jet se staženými okénky. Teprve pak postupně nastavovat klimatizaci, postupně snižovat teplotu až na, řekněme, 21 stupňů,“ radí Igor Sirota.

V autě bychom podle jeho slov také vždy měli vozit sluneční brýle proti oslnění: „Musíme si uvědomit, že ráno je sluníčko za horizontem a postupně se zvedá od země, a když jedeme proti němu, může nás doslova oslepit. Efekt je stejný, jako kdyby na nás někdo posvítil dálkovými světly. To znamená, že je dobré používat sluneční brýle. Pakliže mám brýle dioptrické, nebudu riskovat, že je odložím a vezmu si běžné sluneční brýle bez dioptrií.“

Dítě, navigace a přeplněný kufr

Častou příčinou těžkých nehod je fakt, že lidé za volantem píší zprávy na mobilu. „Telefonování za volant vůbec nepatří, nicméně ve srovnání s telefonováním má psaní zpráv mnohem větší následky, protože odpoutáme zrak od řízení na mnohem delší okamžik a ještě ke všemu přeostřujeme. Doba, po kterou vůbec nevidíme, co se děje před námi, se tak prodlužuje. Při rychlosti na dálnici to může znamenat, že v klidu mineme kamion a vůbec o něm nevíme,“ popisuje Igor Sirota.

A co dalšího nás může rozptylovat? Ladění autorádia, pití nebo jezení za volantem, kouření a podobně. Dalším nebezpečím může být třeba navigace. „Stejně jako autorádio je to praktická součást vybavení auta, ale je problematická, když jde o pozornost při řízení. Britské pojišťovny dělaly test, co je horší, jestli navigace, nebo mobil, a jednoznačně vyšlo, že navigace,“ říká tiskový mluvčí ÚAMK.

Dalším rušivým momentem pro řidiče může být dítě v autě. Jak ho po čas cesty zabavit? „Určitě je ideální, aby spolujezdec, který se stará o děti, pokud možno seděl s nimi vzadu. Měl by být s nimi a starat se o ně. Vím, že je pohodlnější sednout si na sedadlo spolujezdce a nechat děti být, ať si hrají. Ale ideální opravdu je, aby tam byl dospělý s nimi, komunikoval s nimi, aby děti počítaly třeba červená auta, soutěžily, kdo dřív něco uvidí, a podobně,“ doporučuje Igor Sirota. Je lepší, aby děti zaměstnaly svůj mozek aktivně, i když dnes už není problém pořídit jim závěsné tablety nebo obrazovky, které se pověsí na opěrku hlavy předních sedadel.

Běhěm dovolených má naše auto přeplněný kufr. A to tak, že je znemožněn výhled ve zpětném zrcátku. V takovém případě si jako řidič musím zvyknout pouze na vnější zpětná zrcátka. „Ta jsou technicky provedena tak, aby se nám do zrcátek vešel větší prostor za námi. Na to je třeba pamatovat,“ upozorňuje Igor Sirota s tím, že auto za námi je ve skutečnosti blíž, než ho vidíme ve vnějším zpětném zrcátku! A pokud se chystáte na cestu po dálnici D1, počítejte s tím, že se nejspíš protáhne. Je na ní totiž nejvíce dopravních omezení za celou dobu její rekonstrukce.

Pozor, nebezpečný náklad!



Jsme národ kutilů, což se projevuje i tak, že v autě převážíme zboží z hobbymarketů. Když si koupím třeba prkno a vezu ho v autě mezi sedačkami, nemusím dostat pokutu, jestliže mě zastaví policie, ale jen v případě, že je prkno řádně upoutáno.



„Upoutáním se nemyslí, že prkno někdo drží rukou, protože při prudkém zabrzdění ho neudrží. Hmotnost se v závislosti na rychlosti zvyšuje až desetinásobně. V zemích na západ od nás, nebo třeba v Rakousku, se to striktně dodržuje a jsou za to vysoké pokuty. Například vyrážíte-li do Rakouska na lyžování, musíte mít lyže ve vozidle skutečně pevně upoutané, nikoliv českými gumicuky, které je při nárazu doslova vystřelí,“ varuje Igor Sirota z ÚAMK.