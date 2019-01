ÚSTÍ NAD LABEM - Dvacetiletý Petr Jiskra, který ubil kladivem matku své přítelkyně, půjde do vězení na 19 let. Jeho sedmnáctiletá přítelkyně, která ho k činu navedla, stráví za mřížemi devět let.

Ilustrační foto

Před ústeckým krajským soudem byla dívka z Chomutova odsouzena k 9 letům vězení. Nechala milence, který dostal za vraždu 19 let, zavraždit matku, protože nesouhlasila s jejich vztahem.



Kamarád, který jim pomohl tělo ukrýt, byl odsouzen do vězení s podmínkou na dva a půl roku.

Protože podle zákona nelze zveřejňovat informace vedoucí k identitě mladistvých, nelze jejich jména uvést. Jisté však je, že byli odsouzeni z vraždy matky, která podle sousedů dívce dokonce koupila několik dnů před vraždou koně.

Chladnokrevní mladí vrazi

Milenec před soudem uvedl, že vraždila dívka. Před známými a svojí sestrou ale mladík uvedl, že matku své dívky zabil sám. Předsedkyně trestního senátu Věra Benešová jeho obhajobu označila za bezcitnou a účelovou.

Před soudem při vynášení rozsudku vyplynulo na povrch, že dcera se měsíc před vraždou seznámila s mladíkem, který podle jetí matky patřil do kategorie problémových lidí. Dívka proto požádala milého, aby matku zabil a její tělo uklidil. Dívce bylo sedmnáct let a vrahovi jednadvacet.



Milenec objednal 22. ledna 2007 známého na odvoz břemena vážícího asi 80 kg na další den ráno. 23. ledna mezi 5. a 6. hodinou ranní dal milenec spící matce kladivem ránu do hlavy. Potom šel do pokoje za svou milou. Ta o chvíli později uviděla matku, jak vrávorá do koupelny. Mladík proto zasadil matce ještě několik ran kladivem do hlavy, nožem ji bodl do krku a potom ji ještě podřízl krk.



Podle soudního znalce matka zemřela na vykrvácení a na udušení vdechováním krve.

O půl sedmé zazvonil jejich známý, který měl zajistit odvoz nějakého břemene. Když zjistil, o co se jedná, odmítl to a odešel.

Odvoz se nekonal. Milenci proto rozebrali obývací stěnu a tělo ukryli do šatní skříňky. Dcera potom odpoledne požádala šestnáctilétého spolužáka za 1000 Kč o pomoc. Společně naložili mrtvolu uloženou ve skříňce na rudlík.

Přešli na nouzový plán

Tělo chtěli skrýt v nedalekém lese, kde milenec již vykopal jámu. Kvůli špatnému terénu ale na místo nedojeli a mrtvou matku pohodili za garážemi vedle Penny marketu v Chomutově. Zakryli ji sutinami. Skříňku přivezli zpět do bytu. Zde bylo tělo 5. února nalezeno.

Mrtvé matce vzali milenci z peněženky 500 korun a z kreditní karty vybrali 5000 Kč.Večer za matkou přijel její přítel a společně s její dcerou šli matku hledat a nahlásili pohřešování.