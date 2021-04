Máme považovat putinovské Rusko za nepřátelský stát? | Foto: Deník

Byl to čin státního terorismu

ANO Je to jako z filmu o Bondovi, ale temného, kde agenti 007 jsou lumpové. Dva nenápadně, až naivně vypadající strejdové se vnutí do muničního skladu a vyhodí ho do povětří. Pár let nato titíž chlápci s právem zabíjet otráví v Británii zběhlého agenta novičokem. To vše se děje pod ochranou nejen rozvědky, ale celého ruského aparátu. Ten už prohlásil, že viníky nikdy nevydá.