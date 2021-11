Pojem chytrá domácnost se dávno zabydlel jak v e-shopech s domácími spotřebiči a elektronikou, tak v běžném slovníku. Investice do produktů, které používají vlastní „mozek“, se totiž vyplatí. Lenoši zatím vyhráno nemají, protože pračku i myčku je pořád třeba naplnit ručně, ale v oblasti udržitelnost a energetické úspornosti jsou pokroky obrovské.

Už nemusíte hledat mobil a spouštět v něm aplikaci! Stačí to jednoduše nakázat vašemu asistentovi, a ten už zaúkoluje umělou inteligenci ve vašem zařízení | Foto: Shutterstock; se svolením výrobců

Zapínání a vypínání mobilem už jako konkurenční výhoda nepřesvědčí, to je dnes zkrátka standard. Co víc tedy může chytrá domácnost nabídnout? Třeba vlastní umělou inteligenci, díky které se dokáže sama neustále vylepšovat. Právě to už zvládnou některé domácí spotřebiče, které k práci využívají hluboké učení.