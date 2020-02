„Svoje aktuální bydlení vnímám jako jednoduché, praktické, moderní, velmi pohodlné a ryze chlapské, bez ozdob, příkras a všemožných bytových doplňků,“ konstatuje David Svoboda.

Pětibojař žije v jednopokojovém bytě na pražském Proseku. „Nerad shromažďuji nepotřebné věci, proto mám doma kromě vybavené kuchyně jen základní nábytek navržený v profesionálním studiu,“ popisuje svou ryze pánskou domácnost.

S prostorem, kde prožil spokojených deset let, se však pomalu loučí, protože dokončuje rekonstrukci bytu v Dejvicích. Přemýšlí ale i o tom, jestli si někdy ve vzdálenější budoucnosti nenajde dům blízko přírody, třeba i s koňmi a v naprostém klidu daleko od všeho.

Bez čeho by se moderní pětibojař a olympijský vítěz doma neobešel?

* Knihovna: Většinu knížek jsem od někoho dostal jako dárek. Téma je jasné – samozřejmě sport. Už dlouho si říkám, že bych si doma pověsil nějaký pěkný originální obraz a pak by to bylo komplet.

* Pracovní stůl: Mám rád svůj pracovní stůl, u kterého trávím hodně času, když jsem doma.

* Nejcennější medaile: Tak to je ona, zlatá olympijská medaile, kterou jsem získal v Londýně v roce 2012. Návštěvy ji často chtějí vidět, vždycky ji musím vyhrabat ze skříně.

*Uniforma: Patří ke mně, mám hodnost nadporučíka.

*Touží po akvárium: Několikrát jsem začal sbírat různé věci, ale brzy mi doma začaly překážet, a tak jsem to všechno nakonec rozdal nebo vyhodil. Kromě skladných startovních čísel ze závodů už nic nesbírám. Ale když tak přemýšlím, co bych si rád pořídil do nového bytu, napadá mě velké akvárium s rybičkami.

* Miluje jednoduchá jídla: Sám si taky vařím a mám rád jednoduchá jídla, na která jsem zvyklý a která splňují moje představy o dobrém jídelníčku sportovce. Naučil jsem se dobře připravit třeba těstoviny s lososem, mozzarellou a zeleninou. Hostům zatím vždycky chutnalo.