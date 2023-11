Další vyrovnané evropské vystoupení se šťastnějším koncem pro soupeřky. Tak by se dal shrnout čtvrtý duel chomutovských basketbalistek v základní skupině EuroCupu. Jako poslední dorazily pod vrcholky Krušných hor hráčky maďarského Szekszárdu, které v minulé sezóně okusily Euroligu a v té aktuální zdolaly ve skupině zatím jen Levhartice. Ty si ve druhém poločase vybojovaly místo i sedmibodové vedení, jenže nakonec padly po výsledku 89:95.

Levhartice (v bílém) stále čekají v evropském poháru na první body. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice táhla v úvodu zápasu Monika Fučíková, jejíž čtyři body však jen mírnily náskok souboru srbského kouče Željka Dokiče. Maďarky nakonec vyhrály úvodní dějství o sedm bodů a v průběhu druhé přidaly v jednu chvíli ještě dalších šest. V poločase však chomutovské bojovnice ztrácely už jen čtyři body.

Po změně stran sice Szekszárd ještě trochu odskočil, ovšem před polovinou třetí části bylo vyrovnáno, když Rylichová proměnila trojku. Přestože o chvíli později vrátila hostujícímu celku vedení Monroe, převzaly otěže zápasu do třetího klaksonu Levhartice, které si vypracovaly místy sedmibodové vedení a po třiceti minutách vedly 65:60. Maďarská družina však na startu závěrečné čtvrtiny rychle srovnala a začala skóre pomalu překlápět opět na svou stranu, až si došla v dramatickém závěru pro výhru.

Levhartice znovu stlačily ztrátu na soupeřky po závěrečném klaksonu pod deset bodů, ovšem na první eurocupovou výhru to bylo bohužel stále málo. „Skoro to vypadá, že nám někdo nahoře vítězství v téhle soutěži nepřeje,“ pousmál se Pavel Staněk hořce. „Hrozně těžko hledám slova, protože po rozpačitém začátku jsme se do zápasu vrátili s plnou vůlí a energií,“ pokračoval.

„Možná platíme nováčkovskou daň až příliš vysokou, protože v každém zápase jsme byli blízko výhře, ale pokaždé nám něco malinko chybělo,“ posteskl si šéf chomutovského realizačního týmu při vědomí porážek maximálně o jedenáct bodů. „Bolí to, ale jsem rád, jak holky bojují a pracují, i když začnou podobně jako tentokrát nebo si oddechový čas vyberou v jiné fázi. Vždycky se do zápasu vrátí a hrají dobře,“ dokončil monolog.

Klíčový faktorem střetnutí se stala hostující Jacinta Monroe, která nastřílela 34 bodů, což bylo nejvíc ze všech hráček, a přidala 15 doskoků. Double-double zapsala i ve druhém souboji s Maďarkami chomutovská NaJai Pollard, jež měla na kontě 15 bodů a 13 doskoků. „Bohužel jsme Monroe neudrželi dost daleko od koše, i když jsme se na ni připravovali,“ litoval Pavel Staněk, jemuž se na startu čtvrté čtvrtiny vyfaulovaly obě pivotky. „Holky bojovaly, jak měly. Kdo ví, jak by zápas vypadal, kdyby ji nechaly vyloženě rozehrát,“ přemítal.

Nejlepšími střelkyněmi Levhartic byly osmnáctibodové Anna Rylichová s Valentýnou Kadlecovou, deset bodů přidala Eliška Brejchová. Na druhé straně zakončili duel s dvouciferným bodovým kontem ještě Bernadett Horváth (18) a Aleksandra Stanacev (16). Drtivou většinu chomutovského kádru čeká další klání až za více než dva týdny, Chance ŽBL budou Levhartice hrát znovu 18. listopadu. Až po té se rozběhne závěr skupin EuroCupu. „Musíme doléčit malé i velké šrámy, dát se dohromady a potrénovat, protože sezóna bude dlouhá a ještě nás čekají dva zápasy EuroCupu, ve kterých prostě chceme aspoň jedno vítězství urvat. Ideálně dvě,“ uzavřel bojovně.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Rylichová 18, Kadlecová 18, Pollard 15, Brejchová 10, Satoranská 8, Fučíková 7, Kučerová 5, J. Staňková 3, Bartoňová 3, Hibalová 2, Svobodová, Jorová.

Sestava Atomerőmű KSC Szekszárd: Monroe 34, Horváth 18, Stanacev 16, Boros 9, Dudášová 8, Krnjič 4, Theodorean 2, Manyoky 2, Holcz 2, Arvai.

