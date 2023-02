Levharti mají za sebou náročnou základní část. Mladý výběr Daniela Huška sice vstoupil 18. září do ligy výhrou nad SP Basket, pak ale na další výhru čekal až do půlky listopadu, kdy vybojoval výhru 84:81 v Pelhřimově. Třetí výhra přišla v půlce listopadu, kdy Levharti po parádním výkonu zaskočili favorita z Plzně a Lokomotivu zdolali 93:90. Čtvrtou výhru pak zapsali u kulatého stolu, kde bylo rozhodnuto o kontumaci domácího duelu s Pelhřimovem, který nebyl schopen do Chomutova přijet s dostatečným počtem hráčů.

Čtyři výhry znamenají pro Levharty osmé místo v tabulce a relativně dobrou výchozí pozici do play-out, v jejíž tabulce jim patří s 22 body čtvrté místo z osmi. Nejdůležitějším úkolem v play-outu pro všechny týmy je vyhnout se poslední sestupové příčce, která aktuálně patří Vysočině, která zapsala v osmnácti duelech jen jedno vítězství. Předposlední celek play-out skupiny pak zamíří do baráže.

Systém skupiny o udržení je obdobný skupině o play-off. Týmy ze skupiny západ už hrají pouze s kluby z východní tabulky jednou doma a jednou venku. Levharti zahájí svou bitvu o udržení už v pátek 10. února, když vyzvou na domácí palubovce od 19:00 Snakes Ostrava. Následně cestují do Jihlavy, do Pardubic, do Prostějova a do Ostravy. Závěr play-out skupiny stráví doma, když postupně přivítají Vysočinu, VIVIDBOOKS Pardubice a Prostějov. Venkovní duel s VIVIDBOOKS Pardubice je naplánován zatím na pátek 24. února, nicméně tento duel se téměř jistě odehraje v jiném termínu, který ještě není znám.

VIDEO: Chomutov v problémech. Naopak Ústí si zajistilo druhé místo

Program play out:

OUM1, 10. 2. 2023 - 19:00 pátek

BK Levharti Chomutov - BK Snakes Ostrava

OUM2, 19. 2. 2023 - 15:30

BC Vysočina - BK Levharti Chomutov

OUM3, 24. 2. 2023 - 20:00

BK VIVIDBOOKS Pardubice - BK Levharti Chomutov

OUM4, 3. 3. 2023 - 19:00

BCM Orli Prostějov - BK Levharti Chomutov

OUM5, 12. 3. 2023 - 17:00

BK Snakes Ostrava - BK Levharti Chomutov

OUM6, 17. 3. 2023 - 19:00 pátek

BK Levharti Chomutov - BC Vysočina

OUM7, 26. 3. 2023 - 17:00 neděle

BK Levharti Chomutov - BK VIVIDBOOKS Pardubice

OUM8, 2. 4. 2023 - 17:00 neděle

BK Levharti Chomutov - BCM Orli Prostějov

Libor Kult