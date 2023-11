K závěrečnému vystoupení v základní skupině EuroCupu cestovaly chomutovské basketbalistky do hlavního města Španělska, kde hraje domácí zápasy tým Movistar Estudiantes. Madridský soubor v předchozích pěti duelech pokaždé zvítězil, zatímco Levhartice na výhra zatím čekaly. Obě série po výsledku 101:80 zůstaly bohužel v platnosti, takže svěřenkyně Pavla Staňka zakončily účinkování ve druhé nejprestižnější evropské soutěži se šesti porážkami, přestože minimálně ve čtyřech případech se jednalo o těsné bitvy.

Sestava Levhartice pro sezonu 2023/24. | Video: BK Levhartice Chomutov

Levharticím vyšel na výbornou vstup do utkání, jelikož brzy vedly 5:0 a náskok si udržely až do konce čtvrté minuty, kdy Estudiantes poprvé otočily skóre. Zahajovací čtvrtinu nakonec domácí družina vyhrála o čtyři body. Krátce před polovinu druhé části Španělky poprvé odskočily do dvouciferného vedení, když De Mier Espina proměnila trojku.

V poločase svítil na tabuli stav 49:37 z pohledu Movistaru, který po změně stran rázně nakročil ke stoprocentní bilanci v základní skupině EuroCupu, neboť třetí desetiminutovku vyhrál o jedenáct bodů. Závěrečné dějství sice Levhartice o dva body vyhrály, jenže trojka Juany Camilion 72 vteřin před posledním klaksonem přehoupla domácí bodové konto přes stovku a její autorku posunula s patnácti body do čela střelkyň španělského týmu.

Na soupisce Estudiantes zakončily střetnutí s dvouciferným zápisem ještě Stephanie Mawuli (14), Sara Zaragoza (14), Alexandra Mollenhauer (13), Marena Whittle (13) a Paula Saravia (12). Nejvíc bodů v utkání však zapsaly chomutovské NaJai Pollard (22) a Valentýna Kadlecová (16), které následovaly mezi Levharticemi Anna Rylichová (15) a Monika Fučíková (11).

„Celý první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Holky plnily, co jsme si řekli, a bojovaly. Nicméně soupeřky nekompromisně trestaly každou naši individuální chybu,“ ohlížel se Pavel Staněk. „Zápas se pak definitivně lámal ve třetí čtvrtině. Nezachytili jsme nástup do druhé poločasu a dostali dvě rychlé trojky, které daly domácím vítr do plachet,“ pokračoval v rekapitulaci závěrečného duelu na evropské scéně.

Poslední čtvrtinu však Levhartice vyhrály, takže loučení s EuroCupem bylo s pozitivním koncem minimálně, co se týká výsledku závěrečných deseti minut. „Chybovaly jsme i v téhle části, nicméně vítězná poslední čtvrtina je strašně dobrý signál, že družstvo má svou tvář, nevzdává se a bojuje až do konce zápasu,“ těšilo chomutovského kouče, jehož víc mrzela porážka než sto inkasovaných bodů. „Domácí hráčky měly vysokou úspěšnost střelby, což vyústilo ve výsledek, jaký se zrodil,“ reagoval Pavel Staněk.

Severočešky sice několikrát osahávaly výhru, v některých zápasech i řadu minut vedly, kýžené vítězství jim však uniklo ve všech šesti duelech. „Už po losu jsme věděli, že budeme outsiderem skupiny. Nicméně šli jsme do toho s tím, že budeme každou minutu bojovat o každý balon, což si myslím, že v našich výkonech bylo,“ shrnul první muž realizačního týmu účinkování v EuroCupu.

„Samozřejmě je škoda, že jsme nějaký dobře rozehraný zápas nedotáhli do vítězného konce, ale věřím, že získané cenné zkušenosti zúročíme ve zbytku sezóny a třeba i těch dalších, pokud se zase probojujeme do EuroCupu,“ doplnil s tím, že samotná účast ve druhé nejprestižnější evropské soutěži představuje velkou motivaci si ji zopakovat. „Pro holky i klub je EuroCup obrovskou prestiží. Hrát ho pravidelně by znamenalo velkou motivaci pro stávající hráčky, aby zůstaly, a pro případné posily, aby si vybraly Chomutov,“ uzavřel Pavel Staněk.

Sestava Movistar Estudiantes: Camilion 15, Mawuli 14, Zaragoza 14, Mollenhauer 13, Whittle 13, De Mier Espina 7, De Santiago 6, Massey 5, Treffers 2, Erauncetamurguil, Mendez

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 22, Kadlecová 16, Rylichová 15, Fučíková 11, Hibalová 5, Bartoňová 4, Brejchová 3, Kučerová 2, J. Staňková 2, Svobodová

