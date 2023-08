Autorka dvou extrémně důležitých trojek z úspěšného play-off, která je společně s Michaelou Krejzovou a Zuzanou Kučerovou služebně nejstarší hráčkou - Monika Satoranská, bude nadále oblékat Levhartí dres, protože s klubem prodloužila smlouvu.

Chomutovská basketbalistka Monika Satoranská. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Pro Satoranskou byl uplynulý ročník první kompletní sezónou po návratu z mateřské dovolené. Třicetiletá pivotka hlavně v play-off ukázala své zkušenosti, když zapsala dvě možná nejdůležitější trojky v historii Levhartic. Hlavně první trojka kterou trefila ve třetím čtvrtfinálovém duelu proti Slavii, které ukončila sezónu a poslala Levhartice poprvé v historii do semifinále, obletěla sociální sítě. Satoranská ihned po skončení sezóny avizovala, že to mohla být možná její poslední sezóna v nejvyšší soutěži, ale nakonec i letos se nechala zlákat chomutovským vedením k prodloužení kontraktu. „Máme ze Saty radost, jsme rádi, že se nám ji podařilo, ještě zlákat, snažili jsme se jí připravit podmínky tak, aby mohla zvládat vrcholový basketbal i s malou dcerkou,“ říká majitel Petr Drobný.

OBRAZEM: Duchcov se rozparádil a nedal nováčkovi z Března šanci

„Sama vím, že už pět let říkám, že končím s basketbalem, ale letos jsem tomu začala sama věřit, protože je to náročnější a náročnější,“ říká Satoranká, jenž má jako jedna z mála EuroCupové zkušenosti, otázkou však zůstává v jaké míře přidá další starty. „Zažila jsem to, když jsem byla v KP Brno a vím, že to cestování je náročné, takže zatím nevím přesně, v jaké míře se zapojím do EuroCupu“ vysvětluje Satoranská svou situaci.

Soupiska Levhartic čítá v tuto chvíli čítá 11 jmen, což by měla být finální podoba týmu Pavla Staňka a Petra Tremla. „Věříme tomu, že jsme poskládali kvalitní tým. Navíc v tuto chvíli máme prakticky připraven i B-tým, který by měl z části promluvit do dění v A-týmu. Třeba se nějaká z dívek vyšvihne díky dobrým výkonům až do A-týmu,“ komentuje situaci majitel klubu Petr Drobný.

BK Levhartice Chomutov