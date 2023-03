Po dvou volných dnech pokračovalo čtvrtfinále Chance ŽBL mezi chomutovskými basketbalistkami a pražskou Slavií. Série se přesunula do hlavního města, kde Levhartice všech předchozích pět utkání prohrály. Černou šňůru však zlomily v nejvhodnější možný okamžik a ještě způsobem, který může otřást se soupeřkami. Duel totiž rozhodla trojka Michaely Krejzové se závěrečným klaksonem, takže svěřenkyně Jozefa Rešetára mají po výsledku 73:70 ze svého pohledu tři pokusy na historický postup do semifinále.

Chomutovské Levhartice letos září. Teď jsou krok od semifinále play off. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Vstup do zápasu měly o poznání lepší slávistky, které povolily Levharticím první body až po více než třech minutách při svém vedení 6:0. Úvodní čtvrtinu nakonec domácí basketbalistky vyhrály o tři body, neboť v jejím závěru snížila chomutovskou ztrátu trojkou Brejchová. „Slavia se trefovala a my ne, i když pokusy jsme měli,“ shrnul Jozef Rešetár start druhého čtvrtfinále.

Karta se postupně obrátila, takže na začátku čtvrté minuty druhého dějství Severočešky poprvé vedly a první poločas nakonec vyhrály o pět bodů. Tři a půl minuty po návratu ze šaten odskočil chomutovský soubor po trojce Kadlecové do dvanáctibodového trháku, ovšem po třech čtvrtinách prohrával 50:52. „Zase se zvedla úspěšnost střelby domácích,“ ohlížel se slovenský kouč.

Po krátké pauze se hostující tým vzpamatoval, takže tři a půl minuty před koncem byl vpředu o osm bodů, avšak vyrovnanou bitvu nakonec musela rozseknout až trojka chomutovské kapitánky Krejzové se závěrečným klaksonem. „Slavii takový průběh může nahlodat, ale my musíme k dalšímu zápasu přistoupit, jako by série byla pořád 0:0,“ uvědomoval si šéf střídačky Levhartic.

„V závěru jsme bohužel ztratili náskok, ale musím tým pochválit za neskutečnou bojovnost a nasazení po celém hřišti a zejména v obraně,“ pokračoval a vyjmenoval herní atributy, které jeho družinu dovedly k prvnímu vítězství na palubovce Pražanek ve čtvrté sezóně mezi tuzemskou elitou. Díky němu vedou Severočešky v sérii na tři výhru 2:0 na zápasy. „Zdobí nás týmová hra a neústupnost v obraně,“ liboval si Jozef Rešetár.

Slavii tentokrát chyběla Petra Čípková, takže parta z metropole republiky měla ztíženou pozici pod oběma koši, neboť devětadvacetiletá pivotka figuruje na šestém místě v doskocích celé Chance ŽBL. V elitní desítce jsou ještě chomutovské NaJai Pollard (1.) s Monikou Satoranskou (10.) a slávistka Kateřina Rokošová (5.).

„Clarke-Nicholas a Rokošová zastoupili Čípkovou, takže soupeřkám tolik nescházela, ale my jsme si počínali pod oběma koši také dobře, i když jsem se bál, aby nás Slavie neuskákala a nedávala body z druhých šancí. V prvním poločase to tak chvilku bylo, ale nakonec to nebylo rozhodující,“ přibližoval první muž realizačního týmu.

Ten bezprostředně po posledním koši střetnutí podle vlastních slov cítil obrovskou radost, což je logické, neboť se s týmem octil na prahu historického postupu do semifinále. V nejkratším možném čas mohou Levhartice vyřadit Slavii už v sobotu 25. března. „Důležité budou nasazení a obrana. Taky doufám, že už nebudeme tolik nervózní na začátku jako v prvních dvou zápasech,“ uzavřel Jozef Rešetár.

Sestava BLK Slavia Praha: Beasley 26, Rokošová 14, Clarke-Nicholas 12, Suchanová 8, Aulichová 8, Mircová 2, Bakajsová, Přibylová, Zítková, Lukačková, Helebrantová

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 21, Krejzová 18, Satoranská 10, Pollard 9, Fučíková 6, Brejchová 5, Bartoňová 4, Hibalová, Ceralová, Kovtun, Jorová

Libor Kult