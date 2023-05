Chomutovský ženský basketbal píše parádní sezonu. Áčko prožilo skvostný ročník, když vyhrálo evropský pohár, stříbrné medaile získalo v českém poháru a bronzové medaile v play off své elitní ligy. Béčko má zase postupový úspěch, kdy Levhartice vyválčily postup do první ligy!

Chomutovské basketbalistky. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Po domácím vítězství o deset bodů vyrazil záložní tým Levhartic k odvetě závěrečného kola play-off druhé ligy do Benešova, kde se rozhodovalo o postupujících do první ligy. B-tým po třech čtvrtinách vedl, ovšem Středočešky v závěrečném dějství vývoj otočily a sahaly i po smazání ztráty z duelu pod vrcholky Krušných hor. Rozdíl mezi oběma celky nakonec zůstal osmibodový, což posunulo o soutěž výš Levhartice. Postup tak slaví i přes porážku 56:64.

„Začali jsme velmi dobře a brzy vedli o šest bodů. Domácí si pak vzali oddechový čas, po kterém srovnali a v podstatě až do konce třetí čtvrtiny to bylo vyrovnané utkání. Tři minuty před koncem jsme prohrávali o šest bodů a nedali pět šestek. Benešov je proměňoval, takže deset vteřin před koncem to bylo o osm bodů a domácí ještě útočili. Nedali, takže jsme i přes prohru o osm bodů mohli slavit postup. Nejvíc nás trápila Hálová, která dala pětatřicet bodů," ohlédl se za duelem Petr Drobný z chomutovského klubu.

