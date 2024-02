V předposledním duelu základní části Chance ŽBL hostily chomutovské basketbalistky vedoucí celek tabulky a dlouholetého hegemona domácí nejvyšší soutěže – USK Praha. Pražanky pod Krušnými horami ke smůle Levhartic z vítězné cesty, kterou nastoupily zkraje ročníku 2013/2014, nesešly a po výsledku 108:37 ze svého pohledu zapsaly 289. výhru v řadě. Svěřenkyně Pavla Staňka poprvé v sezóně inkasovali trojciferný počet bodů a v útoku se jim dařilo nejméně v sezóně.

Levhartice (v bílém) v duelu s USK Praha. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Už úvodní minuty naznačily, že v souboji prvního týmu s pátým dlouhá vítězná šňůra USK Praha zůstane v platnosti. Soubor, který čeká na přelomu února a března čtvrtfinále Euroligy s italským Schiem, povolil Levharticím první body až po téměř čtyřech minutách za stavu 13:0 ve svůj prospěch.

Do prvního klaksonu narostlo chomutovské manko na dvacet bodů, v poločase dělilo obě družstva téměř padesát bodů, přičemž družina Pavla Staňka zapsala sedmnáct bodů. V úvodu druhého poločasu se opakovala situace ze začátku samotného střetnutí, jen Levhartice čekaly na první bod tentokrát více než čtyři a půl minuty.

Po skončení třetího hracího období bylo nabíledni, že Levhartice poprvé v sezóně v domácí soutěži a podruhé celkově inkasují sto bodů, jelikož Pražankám scházelo k trojcifernému zápisu pouze jedenáct bodů. Severočeské konto nejvíc zatížily Emese Hof, která k 29 bodů přidala dvanáct doskoků a podruhé v sezóně zaznamenala ceněný double-double, a Teja Oblak (15). Následovaly tři české basketbalistky oblékající dres USK s jedenácti body.

Na chomutovské straně byla blízko prvnímu double-double v Chance ŽBL Anastasija Kovtun, jež dala osm bodů a doskočila pod oběma koši třináct míčů. Ani to však Pražanky nezstavilo. „Hráli jsme s týmem, který chce vyhrát Euroligu, a poslední výsledky ukazovaly, že do všeho jdou naplno. Problémy s tím měly i druhý a třetí celek tabulky,“ odstartoval Pavel Staněk hodnocení zápasu.

„Nám šlo o to, abychom se soupeřkám postavili fyzicky a zkusili s nimi běhat. Nicméně je jasné, že USK toho odtrénuje víc než my, takže nás fyzicky i silově převyšoval,“ pokračoval hlavní kouč Levhartic. „Nicméně když jdeme do správné rotace a udržíme ji, mohlo by to být z naší strany dobré. Teď jsme se zaměřili na obranu, musíme se ale věnovat i útoku, takže nás čeká hodně práce včetně intenzivnějšího tréninku,“ pronesl následně.

Sedmatřicet nastřílených bodů znamená sezónní minimum Levhartic napříč všemi soutěžemi. „Touhle optikou na to koukat nemůžeme, protože USK vyhrává podobný stylem už hrozně dlouho,“ reagoval Pavel Staněk. „My si musíme vyzobat věci, které chceme, aby holky dělaly a v zápase se objevily. To budeme chtít udržet, ale zároveň holkám ukážeme věci, kdy byly statické a bez pohybu. Zápas byl spíš o tom, že nám ukáže, na čem musíme pracovat,“ připojil závěrem první muž realizačního týmu.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kovtun 8, Brejchová 7, Fučíková 7, M. Staňková 4, Bartoňová 3, Rylichová 2, Kadlecová 2, Kučerová 2, Hibalová 2, Jorová, J. Staňková.

Sestava ZVVZ USK Praha: Hof 29, Oblak 15, Šípová 11, Vyoralová 11, Andělová 11, Ayayi 9, Conde 9, Voráčková 5, Petlanová 5, Cazorla 2, Přibylová 1.

