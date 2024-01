Nemilé překvapení pro příznivce chomutovského basketbalu se odehrálo v prvním domácím vystoupení Levhartic v roce 2024. Výběr Pavla Staňka, kterému chyběly nemocné Anna Rylichová a Valentýna Kadlecová, podlehl na domácí palubovce SBŠ Ostrava 69:76.

Levhartice doma podlehly Ostravě. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice začaly střelecky velmi špatně, neboť první body zapsaly až po více než třech minutách hry za stavu 0:8 ze svého pohledu, kdy proměnila trojku Satoranská. Ještě v téže minutě přidala další dva body Pollard, ovšem to bylo z chomutovského pohledu na delší dobu vše. Do prvního klaksonu už se trefila za Severočešky jen elitní střelkyně Chance ŽBL, která proměnila tři trestné hody a jeden dvoubodový pokus, takže Ostrava byla po zahajovací čtvrtině o šestnáct bodů vpředu.

„Bohužel jsme do zápasu vstoupili ve stylu, že se nemůže nic stát a že soupeřky přejedeme i profesorskou hrou, kterou jsme předváděli,“ lamentoval Pavel Staněk po skončení duelu. „Pořádně jsme začali hrát až v poslední čtvrtině, což je málo,“ doplnil směrem k dějství, v němž Severočešky stáhly několikrát manko na tři čtyři body.

Podle hlavního kouče Levhartic vězelo za nedobrým vstupem několik faktorů. „Nebylo to jen o špatném pohybu,“ vypálil bez váhání na přímý dotaz. „Nedařila se nám ani střelba, protože jsme si pomalu podávali balón a pouštěli se do těžkých situací. Bohužel jsme nehráli naši hru, kdy jde míč rychle z ruky,“ popisoval s tím, že ránu dostala i psychika.

„Poznamenalo to naše sebevědomí, takže bylo těžké se zvednout, začít si zase věřit a zápas otočit,“ konstatoval. „Ve finále se to skoro povedlo, jenže nás srazily dvě tři chyby, které by za normálních okolností nevadily, ale tentokrát nám sebraly šanci na výhru,“ pokračoval Pavel Staněk v ohlédnutí za sedmou porážkou sezóny. „Je to škoda, protože jsem věřil, že nám díky návratu do zápasu narostou křídla, ale po přiblížení se jsme dovolili soupeřkám dát jednoduchý koš,“ mrzelo jej.

Zdroj: Deník

Levhartice proměnily jen třicet procent střel z pole, ovšem šéf realizačního týmu nechtěl tuto statistiky svádět na absenci Anny Rylichové a Valentýna Kadlecové, která dala v prvním utkání roku 2024 třicet bodů Žabinám, jenže následně onemocněla. „Myslím si, že i bez obou holek jsme měli tenhle zápas vyhrát,“ reagoval první muž střídačky. „Je to jen a jen o nás. Zabijácký instinkt v tu chvíli v sobě musí najít další a přenést si ho z tréninků i do zápasů,“ hledal recept.

Do konce měsíce čeká chomutovské hráčky utkání v Trutnově a Final 8 Česko-slovenského poháru v Piešťanech. Prostor na vzpamatování tedy je, ale není ho mnoho. „Potkal nás zápas blbec, ze kterého se musíme poučit. Na nějaké velké pitvání nemáme úplně čas, protože nás čekají další důležité zápasy. Musíme potrénovat, znovu najít jiskru a zvednout hlavu. Nesmíme se z takového zápasu zbláznit a poslat sami sebe psychicky dolů,“ uzavřel Pavel Staněk.

Nejlepší střelkyní zápasu se možná trochu paradoxně vzhledem k výše popsanému stala NaJai Pollard, jež díky 24 bodům a deseti doskokům zapsala sedmý double-double sezóny. Deseti body ji doplnily Eliška Brejchová a Monika Satoranská. Za Ostravanky se nejvíc činila se sedmnácti body a šestnácti doskoky India Lee Pagan následovaná Ilinou Selcovou (15) a Adélou Smutnou (11).

Sestava BK Levhartice Chomutov: Polard 24, Brejchová 10, Satoranská 10, Kučerová 7, Hibalová 5, Fučíková 5, J. Staňková 3, Morris 3, Bartoňová 2, Svobodová, M. Staňková.

Sestava SBŠ Ostrava: Pagan 17, Selcova 15, Smutná 11, Kubíčková 9, Rašková 7, Káňová 7, Motyčáková 5, Vacková, Menšíková.

Libor Kult