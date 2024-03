I podruhé v rámci skupiny A2 Chance ŽBL vyrazily chomutovské basketbalistky do hájemství soupeřek, jimiž tentokrát byly hráčky Slovanky, jež nastupuje k domácím duelům v hlavním městě ve stejné hale jako pražská Slavia. Levhartice vyhrály všechny čtvrtiny, takže po výsledku 94:63 uspěly i ve třetím vzájemném klání sezóny a také ve druhém střetnutí nadstavby. Svěřenkyně Pavla Staňka mají nyní na Ostravu náskok, který už Severomoravanky nemohou smazat, tudíž půjdou do play-off z celkově šestého místa.

Chomutovské Levhartice se chystají na play off. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Na úvodní koš zápasu se čekalo relativně dlouho, až po více než dvou minutách hry se prosadila Satoranská, díky níž se Levhartice dostaly do vedení, o které ve zbytku střetnutí ani jednou nepřišly, neboť Slovanka ani nevyrovnala.

Dvouciferný rozdíl mezi oběma družstvy panoval poprvé 66 vteřin před prvním klaksonem, následně Severočešky vedení navyšovaly i díky faktu, že úspěšnou střelu zapsaly všechny hráčky nominované k utkání. Nejpřesnější ruku měly Valentýna Kadlecová (16), NaJai Pollard (14), Anna Rylichová (10) a Monika Satoranská (10).

Také Slovanka měla v zápase čtyři dvojciferné střelkyně, z nichž nejlepší byla Alžběta Levínská (14). Figurovala mezi nimi rovněž Eliška Hálová, která si po jedenácti bodech lehce pohoršila průměr na utkání, který měla před úvodním rozskokem nejlepší v soutěži. Levhartice i potřetí nasázely Slovance přes 90 bodů, byť se podle trenéra rozjížděly pomaleji. „Chvilku nám trvalo, než jsme se dostaly do správného tempa,“ ohlížel se Pavel Staněk.

„Ve chvíli, kdy jsme se do zápasu dostali, přenesli jsme do něj i věci, které trénujeme, za což jsem hrozně rád,“ těšilo šéfa chomutovského realizačního týmu, jenž se mohl radovat i z faktu, že každá z hráček se poprvé v sezóně zapsala do střelecké listiny. „Určitě je to pozitivní a jen to potvrzuje, co tvrdím,“ reagoval hlavní kouč Levhartic. „Každá z holek koše dávat umí. Ve chvíli, kdy se body rozprostřou na víc hráček, bude z toho naše velká přednost, což se ukázalo i proti Slovance,“ liboval si.

Pavlu Staňkovi naopak přidělala vrásky na čele situace kolem Zuzany Kučerové, která odehrála zhruba tři a půl minuty. „Pak musela bohužel z utkání odstoupit, protože má výron v kotníku,“ přiblížil první muž střídačky. „Odjela na rentgen, takže čekáme na výsledky a doufáme, že půjde jen o lehčí zranění,“ přál si.

Levhartice po skalpu Slovanky skončí jisto jistě na celkovém šestém místě, takže ve čtvrtfinále vyzvou bronzový soubor dlouhodobé části, o němž má někdejší reprezentant podle vlastních slov jasno. „V aktuální situaci předpokládám, že třetí skončí KP Brno, takže bychom měli přípravu směřovat na tohoto soupeře,“ zohlednil momentální spekulace o přesunu licence pražské Slavie do jiného města vzhledem k potížím faktického majitele klubu. „Chceme jít krok po kroku za tím, abychom byli rovnocenným soupeřem komukoliv,“ uzavřel Pavel Staněk odhodlaně.

Sestava Basket Slovanka: Levínská 14, Zítková 12, Hálová 11, Ondroušková 11, Hrumaljuk 8, Mervínská 3, Tomanová 2, Lišková 2, Matasová

Sestava BK Levhartice Chomutov: Kadlecová 16, Pollard 14, Satoranská 10, Rylichová 10, Fučíková 9, Brejchová 8, J. Staňková 6, Bartoňová 6, Hibalová 5, Kovtun 4, Svobodová 3, Kučerová 3

Libor Kult