Levhartice začaly výborně, když během necelých dvou minut zapsaly z prvních pěti střel deset bodů, aniž by soupeřkám povolily byť jediný. Ve zbytku zahajovací čtvrtiny sice své konto „pouze“ zdvojnásobily, ale muška hostujících hráček zůstala stále o poznání horší, takže svěřenkyně Jozefa Rešetára vedly v první krátké přestávce o šest bodů.

Klíčovým se v konečném účtování ukázalo druhé dějství, které chomutovské hráčky vyhrály 33:9, takže v poločase je hřál už třicetibodový náskok, který po návratu ze šaten královéhradecké Lvice stáhly jen o sedm bodů. Soubor kolem kapitánky Krejzové tak podruhé v sezóně a poprvé od 14. října nasázel 88 bodů, což znamenalo druhou výhru nad Východočeškami v dlouhodobé části nejvyšší soutěže.

Nejvíc k němu přispěly třiatřicetibodová NaJai Pollard a dvaadvacetibodová Valentýna Kadlecová, které ještě doplnila desetibodová Eliška Brejchová. Na královéhradecké straně zapsaly dvouciferný počet bodů jen Pamela Therese Effangová a Kateřina Zeithammerová (obě 11) s tím, že bodovalo všech deset hráček, které do Chomutova přicestovaly.

Jozef Rešetár byl po závěrečné klaksonu logicky spokojený, ale překvapily ho průběh zápasu i výše vítězství Levhartic. „Takhle jednoznačné jsem to nečekal, protože Hradec disponuje kvalitním kádrem,“ přiznal slovenský kouč. „Nicméně musím smeknout před naší obranou,“ našel hned jeden z klíčů k úspěchu.

Přestože Severočešky měly v úvodu stoprocentní úspěšnost střelby a získaly řadu míčů, jejich trenér však viděl zlomový moment později. „Tohle ještě nic neřešilo,“ vypálil bez váhání. „Zápas se překlápěl definitivně na naši stranu ve druhé čtvrtině, kdy díky zodpovědné obraně náš náskok narůstal až na poločasových třicet bodů,“ připojil svůj pohled, který podporoval i již zmíněný výsledek druhé části.

Chomutovské basketbalistky nechtěly podle šéfa jejich realizačního týmu pustit soupeřky do rychlých protiútoků a vysoké úspěšnosti střelby za tři body. „To by bylo smrtelné,“ uvědomoval si Jozef Rešetár. Záměr hráčky naplnily, jelikož Hradec Králové proměnil „pouze“ sedm trojek z šestadvaceti a na body z rychlých protiútoků vyhrály Levhartice 24:11.

Levhartice sice vedly v poločase 53:23, ovšem zkušený stratég na hráčky apeloval, jako by byl stav 0:0. „Mám to tak, ať vedeme nebo prohráváme,“ usmíval se i s vědomím, že tým vyhrál oba zápasy Chance ŽBL v roce 2023 a mezi tuzemskou elitou zapsal třetí výhru za sebou. „Jsem rád, že jsme teď vyhrávali,“ lebedil si. „Bude to pro nás vzpruha před víkendovými zápasy EWBL,“ uzavřel.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 31, Kadlecová 22, Brejchová 10, Satoranská 9, Krejzová 7, Bartoňová 4, Fučíková 3, Ceralová 2, Jorová, Hibalová, J. Staňková, Kovtun.

Sestava Sokol Hradec Králové: Effangová 11, Zeithammerová 11, Havrylčyk 9, Pokorná 8, Hanušová 6, Fišerová 6, Vojtíková 5, Zavázalová 5, Levínská 2, Bolardtová 2.

Libor Kult