Chomutovské basketbalistky se v domácí nejvyšší soutěži podruhé za sebou utkaly se soupeřkami z východních Čech, když v rámci šestého kola Chance ŽBL zamířily na královéhradeckou palubovku, kde došlo k první odvetě za sérii o bronz z předchozího play-off. Levhartice prohrávaly jen pár minut v zahajovací čtvrtině, ovšem nakonec si po výsledku 76:66 ze svého pohledu dokráčely pro třetí vítězství mezi tuzemskou elitou v řadě. Stejně jako k předešlým dvěma pomohla double-double NaJai Pollard, jež dala čtrnáct bodů a přidala patnáct doskoků.

Chomutovský trenér Pavel Staněk a jeho svěřenkyně. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Levhartice brzy odskočily na 4:0, ovšem stejně rychle domácí hráčky skóre otočily a od sklonku třetí minuty do poloviny páté vedly či svítila na tabuli remíza. Pár vteřin před zlomem úvodní čtvrtiny vrátila chomutovským barvám těsný náskok Pollard a družina Pavla Staňka od té doby až do konce byla stále před Hradeckými lvicemi.

Druhé dějství otevřela trojka Brejchové, po níž panoval mezi oběma týmy poprvé v zápase dvouciferný rozdíl, který po změně stran narostl místy i na 23 bodů ve prospěch Levhartic. Ty sice v závěrečném dějství přece jen polevily, přesto v základní části porazily Východočešky potřetí bez přerušení. Jak už bylo zmíněno, přispěl k tomu double-double NaJai Pollard, již na čtrnácti bodech doplnila Anna Rylichová.

Na jedenácti bodech zakončily střetnutí domácí Teťana Hawrylčyk a chomutovská Valentýna Kadlecová, nejlepší střelkyní zápasu se stala se sedmnácti body královéhradecká Kristýna Čuperková. V utkání debutovala nejmladší ze tří sester Staňkových, sedmnáctiletá Marie zapsala ve třetí části i první dva body v Chance ŽBL.

Levhartice duel zvládly, přestože se musely obejít bez dvou klasických pivotek, takže na této pozici zůstala k dispozici jen Johana Staňková. „Přišlo to v den zápasu, ale zdraví kohokoliv je přednější. Trochu jsme upravili taktický plán a věřím, že ve středu na EuroCup už bude Monika Satoranská k dispozici,“ prozradil Pavel Staněk s tím, že návrat Yemiyah Morris do hry reálně nevypadá. „Teprve ji čeká magnetická rezonance, ale nejspíš půjde o vážnější zranění,“ pravil.

Černovice se s Modlany napracovaly. „Divím se, že nejsou výš.“

Severočešky odehrály v říjnu sedmé střetnutí a už po jediném dni odpočinku je čeká poslední domácí duel základní skupiny EuroCupu. „Vždycky říkám, že každá výhra potěší, ale tahle je vzhledem k programu obzvlášť cenná, protože šlo o souboj s týmem, se kterým se v minulé sezóně bojovalo o bronz a který má řadu mladých běhavých hráček,“ konstatoval chomutovský kouč, jehož družina dovolila Východočeškám vedení opravdu jen krátce, takže nemusela dohánět manko.

„Jsem rád, jak jsme do zápasu dobře vstoupili a vydrželi to, i když samozřejmě pod dojmem dvacetibodového vedení koncentrace spadne, ať chcete nebo nechcete,“ ohlížel se první muž realizačního týmu Levhartic. „Navíc Hradec rychle zakončoval útoky i střelami, které by normálně nezvedl, a vycházelo mu to, čímž se dostal na nohy,“ okomentoval Pavel Staněk čtvrté hrací období s tím, že o výsledek se podle vlastních slov nebál.

PODÍVEJTE SE: Pět střelců Chomutova se podílelo na rozborce Brandýsa

„Potřebovali jsme se uklidnit, zastavit nápor domácích a vrátit se k naší hře,“ pronesl a po závěrečném klaksonu už přemýšlel o pouhém dni volna. „Musíme si odpočinout, ale zároveň se připravit na středu a nabudit se, abychom do zápasu vlétli naplno. O únavě se můžeme bavit až potom, kdy vlastně začne repre pauza. V ní si můžeme odpočinout, ale taky je potřeba pořádně potrénovat,“ uzavřel Pavel Staněk.

Sestava Sokol Hradec Králové: Čuperková 17, Hawrylčyk 11, Effangová 8, Brožová 7, Vojtíková 6, Vlčková 6, Zeithammerová 6, Vlachová 3, Velichová 2, Šubrtová, Hrubá

Sestava BK Levhartice Chomutov: Rylichová 14, Pollard 14, Kadlecová 11, Brejchová 7, J. Staňková 7, Kučerová 7, Fučíková 6, Bartoňová 5, Hibalová 3, M. Staňková 2, Jorová

Libor Kult