Třetím účastníkem semifinále letošního ročníku Chance ŽBL jsou basketbalistky KP TANY Brno, které v nervy drásající sérii přetlačily až v rozhodujícím pátém utkání Levhartice Chomutov 83:70 a dalším kole je čeká vyhrocené brněnské derby s Žabinami. Posledního semifinalistu poznáme v neděli večer z další páté bitvy mezi pražskou Slavií a Hradcem Králové.

Brněnské basketbalistky v rozhodujícím zápase s Levharticemi z Chomutova. | Foto: Bohumil Stloukal

Nedělní dopoledne se rychle stalo tradičním termínem pro ženský basketbal v rámci projektu Family Game a přenosů na Nova Sport a svůj dosavadní vrchol zažil tento projekt v brněnské STAREZ aréně Vodova, kde bojovaly oba celky o bytí či nebytí v dalším průběhu této sezóny.

Levhartice v parádní velikonoční atmosféře dobře začaly a v úvodních šesti minutách většinu času vedly. Málokdo by v tu chvíli tipoval, že když Američanka Tylinn Carter posílá z šestek KP TANY v poslední minutě první čtvrtiny do vedení, bude to naposledy, co se skóre otáčí. Rozhodně to totiž nebyl jasný zápas, i když na startu druhé čtvrtiny přesnější střelbou odskočily domácí hráčky k radosti publika nejprve do osmi a později i do devítibodového vedení. Levhartice ale dostály své přezdívce a bojovaly o každý míč a krátce před přestávkou byl rozdíl zpátky dva body. To vše i přes trápení hostujících hráček z dálky.

Na přelomu druhé a třetí čtvrtiny předvedly domácí hráčky skrz přestávku propojenou sérii dvanácti bodů v řadě a najednou jejich náskok vylétl na 49:35 a Chomutov si hodně oddechl, když odpověděla trojkou Monika Satoranská a šestkami hlavní opora Američanka Najai Wynn-Pollard. I tak ale tahaly hostující hráčky stále za kratší konec, vypadalo to, že nemají tolik energie, jako jejich soupeřky. Přesto všechno byl duel ve hře ještě v poslední čtvrtině, když necelé čtyři minuty před koncem vystřihly hostující hráčky sérii sedmi rychlých bodů (Valentýna Kadlecová z toho dala 5) a rozdíl byl na pěti bodech. Jenže pak hostující hráčky darovaly snadný koš Dominice Hynkové, minuly dvě trojky a Královopolanky se uklidnily. Frustrace vyvrcholila až technickou chybou pro Kateřinu Bartoňovou a závěr si Brňanky pohlídaly.

„Využili jsme domácí prostředí, kde si věříme. Pollard nám sice dala 22 bodů, ale ostatní hráčky soupeře jsme udržely. Kulisa v hale byla perfektní, fanoušci ráno přišli, i když se posouval čas. Na holkách byla znát nervozita, ale asi je to správné, jsou zodpovědné za svůj výkon,“ pochválila své svěřenkyně domácí trenérka Marcela Krämer.

V převážně defenzivní bitvě ani jeden z týmů nestřílel přes 38 procent z pole, ale domácí hráčky daly devět trojek oproti čtyřem z 36 pokusů Chomutova. Navíc se Královopolanky dostávaly častěji na čáru trestného hodu.

„Za nás škoda, že jsme nebyli schopni otočit zápas jako dvakrát předtím v Chomutově. Celá série byla vyrovnaná a divácky atraktivní. Toto čtvrtfinále se nedalo srovnávat se základní částí ligy, bylo o úroveň výše, oba celky hrály na mezích svých maxim," zklamaně hodnotil pátý duel asistent trenéra Chomutova Petr Treml.

Střeleckou hvězdou zápasu byla hostující Wynn-Pollard, která dala 22 bodů, o bod méně zaznamenala domácí Kateřina Galíčková. Obě hlavní střelkyně doplnily čtrnáctibodové spoluhráčky, za Brno Anežka Kopecká, za Chomutov Valentýna Kadlecová. Důležitým faktorem byl double-double dvanáct bodů a jedenáct doskoků Tylinn Carter.

Jakub Eichler