Čtvrtfinálová série play off Chance ŽBL mezi Chomutovem a KP TANY Brno je zatím ozdobou vyřazovacích bojů nejvyšší ženské soutěže. Po skvělém úvodním duelu v Brně viděli fanoušci parádní představení obou týmů i v rámci nedělní Family Game v Chomutově, kde domácí hráčky urvaly po málo vídaném obratu výhru 79:70 a srovnaly sérii na 1:1 na zápasy. Další duel série na tři vítězné se hraje ve středu večer znovu v Brně.

Chomutovské Levhartice (v bílém) v zápase s KP TANY Brno. | Foto: Marek Gaier

Více než pětatřicet minut to v rámci nedělního dopoledne v přímém přenosu Nova Sport 1 vypadalo, že basketbalistky KP TANY Brno vyhrají i druhý duel série a udělají výrazný krok k postupu do semifinále. Závěr ale patřil domácím basketbalistkám, které ovládly poslední čtvrtinu 24:6 a dotáhly duel do vítězného konce.

Předtím ale Brňanky vedly od prvních minut, když byly přesnější, dokázaly využívat výhody v individuálních soubojích 1na1 a po dvou minutách vedly 8:0. V hodně ofenzivní první polovině se i Levhartice v útoku dokázaly chytit a dělaly ze zápasu před slušnou kulisou velmi zajímavé divadlo. Hostující celek sázel zejména na silovou hru Anežky Kopecké ve vymezeném území, na skvělé výkony z loňské sezóny zase vzpomínala chomutovská Američanka Najai Wynn-Pollard. Ve druhé čtvrtině bylo vedení Královopolanek hned třikrát dvouciferné, a dokonce na dvanácti bodech rozdílu, závěr poločasu ale patřil domácím hráčkám, které se alespoň částečně do zápasu vrátily.

Pět čistých kont v řadě, 21 duelů bez porážky! Zdaleka není hotovo, říká Švejda

S postupem zápasu přibývala na obou stranách i tvrdost a agresivita v soubojích, odnesla to zejména hostující Kateřina Galíčková, která po nezaviněné srážce s Valentýnou Kadlecovou dlouho ležela na zemi a souboj rozdýchávala. Ještě v závěru třetí čtvrtiny nic nenasvědčovalo obratu ve skóre, když si Levhartice v posledním útoku nepohlídaly Petru Malíkovou a KP TANY vedlo 64:55. Po koši stejné hráčky devět minut před koncem byl ještě rozdíl o osm bodů pro Brňanky, než přišla neuvěřitelná, více než sedmiminutová série hostujících hráček bez jediného bodu a Levhartice duel kompletně otočily. K Wynn-Pollard se přidala důležitými střelami ze střední vzdálenosti levoruká Eliška Brejchová, navíc hostující hráčky v důležitých chvílích faulovaly příliš slabě a dovolily Levharticím koše s faulem. Bodové trápení prolomila až necelé dvě minuty před koncem Karolína Šotolová, ale už jen snížila na šestibodovou ztrátu, navíc Wynn-Pollard právě odpověděla košem s faulem a trestným hodem prakticky definitivně rozhodla.

Královopolanky na své poměry propadly v doskakování, kde ztratily 32:45, mrzet je ale může hlavně jedenáct zahozených trestných hodů a nevyužití devatenácti ztracených míčů Chomutova. Na zřejmě nejdůležitější zápas sezóny si Wynn-Pollard nechala 25 bodů a 11 doskočených míčů, Eliška Brejchová jí sekundovala patnácti body a Monika Satoranská s Valentýnou Kadlecovou dodaly po deseti bodech. Hostující tým držela Anežka Kopecká s 15 body (šestky 10/5), čtrnáct přidala Karolína Šotolová a dvanáct Petra Malíková.

Čtvrtfinále Chance ŽBL pokračuje dalšími třemi duely v neděli odpoledne.

Najai Wynn-Pollard (hráčka Levhartice Chomutov): „Je to dlouhá sezóna a občas toho máme dost, ale snažím se nechat na hřišti všechno, abychom vyhrály, a to se dnes povedlo. Kdo to neví, tak cesta od nás do Brna znamená pět hodin v autobuse, což je pro tělo náročné o to víc, když hrajete s takovou intenzitou, jako my. Musíme to ale zkousnout.“

Bravo! Futsalová Kadaň srovnala play off s Helasem. Vyhrála o gól

Anežka Kopecká (hráčka KP TANY Brno): „Klasicky jsme měly špatný druhý poločas, nepadalo nám to, nechodily jsme doskakovat. Přestaly jsme se soustředit hlavně v obraně a dostávaly jsme spoustu jednoduchých košů hlavně i s faulem. Důležitý faktor bylo i to, že jsme nedaly strašně moc šestek. Bude to třetí zápas v řadě, musíme se víc zkoncentrovat, proměňovat šestky, a ještě víc se snažit, abychom to doma urvaly.“

Marcela Krämer (trenérka KP TANY Brno): „Musím se na ten zápas podívat, co se stalo. Bohužel jsme dovolili dvakrát Chomutovu vrátit se do zápasu, i když jsme měli vedení přes deset bodů. Nevím, proč jsme dali jen šest bodů v poslední čtvrtině. Já to neházím, takže to není dotaz ke mně. Musíme si to vyhodnotit směrem k hráčkám.“

Pavel Staněk (trenér Levhartice Chomutov): „Pocity jsou odlišné od čtvrtka v Brně. Jsem hrozně rád, že to holky nevzdaly, bojovaly až do konce a že jsme v určitý moment jsme se vždycky dotáhli, nezlomilo nás to. Klobouk dolů před holkama, že to dotáhly do vítězného konce. Je to vysněná čtvrtina nejen v play off, ale všech trenérů. Jsme hrozně rádi, že se nám to podařilo, šli jsme krůček po krůčku za tím. I přes to, že jsme v závěru hráli na šediny všech diváků v hale, tak se nám to podařilo. Musíme být skromní. Teď jedeme do Brna, kde bychom chtěli předvést podobný výkon, který jsme tam předvedli minule. Musíme si odpočinout, nachystat se a kdyby se nám podařilo vyhrát, tak nás stejně čekají další těžké zápasy. Jak my, tak Brno chceme sérii vyhrát, ale teď jdeme hlavně do následujícího zápasu.“

Jakub Eichler