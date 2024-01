Chomutovští basketbalisté by se jistě nezlobili, kdyby platilo rčení o vstupu do nového roku celých dvanáct měsíců. Poprvé je totiž vedl kouč Václav Forst, který vystřídal Daniela Huška, a jeho debut v roli hlavního kouče byl úspěšný. Levharti sice těsně ztratili úvodní čtvrtinu, pak však Litoměřice, které přijely pouze se dvěma hráči na střídání, přetlačili poměrem 88:80 a zapsali druhé vítězství na palubovce domovské Městské sportovní haly bez přerušení.

V první polovině zahajovací čtvrtiny si Levharti vypracovali místy až šestibodové vedení, jenže druhých pět minut si uzmuli Litoměřičtí, takže po prvním klaksonu byli o bod vpředu. Na startu druhé části Chomutovští chvíli vedli, ovšem skóre definitivně překlopily na domácí stranu až dva Hlavovy proměněné trestné hody po dvou a půl minutách hry.

V poločase hřál Levharty tříbodový náskok, o který však po změně stran několikrát přišli, přesto nakonec po třetím dějství vedli o čtyři body. V závěrečné čtvrtině už oslabení Litoměřice nevyrovnaly, takže Levharti si i díky sedmému sezónnímu double-double Petra Macháče, který se po dvou zápasech vrátil do chomutovské sestavy a stal se s osmadvaceti body nejlepším střelcem zápasu. Kromě toho doskočil pod oběma koši čtrnáct bodů.

Jen o bod méně zapsal litoměřický Tadeáš Slowiak. Po šestnácti bodech zapsali chomutovský Nestor Boyko a hostující Lukáš Rozsypal, posledním dvouciferným střelcem byl litoměřický Jan Gabriel (12). „Vstup do utkání se nám povedl, ale pak jsme se o vedení, řekl bych, školáckými chybami připravili a zápas se změnil v boj, ve kterém jsme byli šťastnější, přestože si troufám říct, že jsme vyhráli zaslouženě, protože kluci chtěli víc vyhrát než soupeř,“ ohlížel se Václav Forst.

Zkušený kouč následně pronesl, že se s mužstvem stále sžívá, přestože u něj působil už jako asistent Daniela Huška, s nímž si nyní pozice prohodil. „Hlavní trenér je něco jiného a nás čeká práce, která zabere nějaký čas, protože mám trochu jiný rukopis než Dan, se kterým ale dál budeme spolupracovat tak, abychom se co nejvíc blížili a mohli dál zapojovat mladé hráče do áčka,“ pravil nový šéf realizačního týmu Levhartů.

Co by tedy chtěl Václav Forst ve hře aktuálně sedmého celku prvoligové skupiny Západ změnit? „Chtěl bych trochu změnit pár věcí v obraně a zaměřit se na rychlé protiútoky,“ prozradil po prvním výhře muž, který dlouho seniorský tým nevedl. „Věnoval jsem se hodně mládeži a v posledních letech pracuju individuálně s profesionálními hráči z Evropy, což je trochu něco jiného než práce s celým týmem,“ popsal.

Jak už bylo zmíněno, Slavoj přijel do Chomutova pouze se sedmi hráči. Zda se jednalo o jeden z klíčových faktorů, se debutantovi v roli levhartího hlavního kouče podle jeho vlastních slov posuzovalo těžko. „Ano, Litoměřice nebyly kompletní. My sice ano, ale spousta kluků se vrátila z marodky nebo měli pracovní povinnosti, takže jsme na zápas nebyli připravení, jak já bych si představoval. Přesto jsme podali slušný výkon, i když nás Litoměřice hodně potrápily a kompletní by byly ještě silnější než v sedmi, což se mohlo na výsledku podepsat,“ uzavřel Václav Forst.

Sestava BK Levharti Chomutov: Macháč 28, Boyko 16, Morávek 9, Hlava 6, Kovář 5, Seifert 4, Janů 2, V. Dolanský, Slabihoud.Sestava Slavoj BK Litoměřice: Slowiak 27, Rozsypal 16, Wangle 14, Gabriel 12, Dvořák 5, Krupka 3, Stráda 3.

