Dva dny po bitvě v Sassari nastoupily chomutovské basketbalistky do utkání osmého kola Chance ŽBL na palubovce domácího hegemona USK Praha, který mezi tuzemskou elitou více než deset let jen vyhrává. Pražanky nakonec po výsledku 92:49 zapsaly v nejvyšší soutěži 280. vítězství v řadě. Levhartice však může těšit, že poprvé v hlavním městě udržely soupeřky pod hranicí sta bodů či tisící asistence Kateřiny Bartoňové, jíž nyní chybí 57 přihrávek na čtvrtou Romanu Hamzovou.

Levhartice (v bílém padly na USK Praha. | Foto: Levhartice Chomutov

Svěřenkyně Pavla Staňka začaly velmi dobře a brzy vedly 5:0, ovšem postupně se projevila euroligová kvalita družiny slovenské trenérky Natálie Hejkové. Domácí soubor tak skóre otočil a po trojce Vyoralové v úvodu páté minuty hřál Pražanky poprvé dvouciferný náskok, který postupně narůstal. „Šlo nám o to, abychom nezaspali začátek, což si myslím, že se povedlo,“ glosoval kouč Levhartic brzké vedení.

„Jakmile jsme, byť jen malinko, polevili v koncentraci, nebo se báli v zakončení, soupeř ošlehaný bitvami v Eurolize to nemilosrdně potrestal,“ dodal muž, jehož tým poprvé v sezóně a popáté ve vzájemných duelech zůstal pod padesáti body. „USK hraje tvrdou obranu, druhým faktorem bylo, že naše střely byly uspěchané,“ ohlížel se šéf chomutovského realizačního týmu.

Medvědi z Děčína vyloupili Chomutov! Kluci padali po hubě, řekl kouč

„Někdy jsme volili zbrklou střelu místo najetí a vytvoření lepší pozice, což pramenilo z obavy, o které jsem už mluvil a která byla leckdy až přehnaná,“ připojil trenér, jehož soubor měl nakonec dvě dvouciferné střelkyně – NaJai Pollard (14) a Moniku Fučíkovou (11). Za USK se nejvíc činily Emese Hof (24) a Teja Oblak (17), na deseti bodech zakončily střetnutí María Conde a Eziyoda Magbegor.

I přesto Levhartice opouštěly palubovku Pražanek poprvé v Chance ŽBL bez stovky inkasovaných bodů. „Ano, z tohoto úhlu pohledu můžeme mluvit o pozitivním bodu zápasu,“ reagoval Pavel Staněk, jenž podle vlastních slov netušil, jak blízko tisíci asistencím se Kateřina Bartoňová ocitla. Před úvodním rozskokem jí chyběly ke zmíněné metě čtyři a právě ty zapsala.

Mládí a dravost ze Chance ligy, Piráti mají na hostování útočníka Stehlíka

„Máme teď celkem našlapaný program, takže to v šatně před zápasem vůbec nezaznělo. Vlastně jsme to zjistili až po jeho skončení,“ popisoval první muž lavičky. „Je to obrovsky krásný milník a parádní číslo, ke kterému Kačce moc gratuluju,“ uzavřel.

Sestava ZVVZ USK Praha: Hof 24, Oblak 17, Magbegor 10, Conde 10, Andělová 9, Vyoralová 7, Ayayi 7, Šípová 6, Petlanová 2, Přibylová, Sabally, Voráčková.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 14, Fučíková 11, Rylichová 7, Satoranská 6, Bartoňová 3, Brejchová 2, J. Staňková 2, Kučerová 2, Hibalová 2, M. Staňková, Kadlecová, Jorová.

Libor Kult