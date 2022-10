„Říkali jsme si, že nám nevychází začátky, takže jsme chtěli vstoupit do zápasu koncentrovaně, což se nám i povedlo a byla z toho bodová šňůra,“ potěšilo Daniela Huška. Do prvního klaksonu se však chomutovské vedení smrsklo na pouhé na dva body a ve zbývajících čtvrtinách Liberečtí dokonali obrat. „Domácí přidali na agresivitě, s čímž jsme se nedokázali vyrovnat,“ okomentoval otočku hlavní kouč Levhartů.

„V podstatě jako přes kopírák se opakoval náš výkon s Litoměřicemi jen s tím rozdílem, že tentokrát nás soupeř nepřehrál basketbalovostí, ale de facto nás umlátil,“ pousmál se jedním dechem s tím, že mužstvo si nepomohlo ani střelbou z dálky. „Bohužel nám to nepadalo,“ posteskl si.

Za třetí prohrou v řadě však viděl i další faktory. „Chybí nám kila a zkušenosti, navíc jsme se trápili na rozehrávce, protože nám vypadli Bobek s Macháčem, který sice není klasický rozehrávač, ale chyběl nám,“ vyjmenovával první muž realizačního týmu mužů. „Točili se na hřišti tři čtyři mladí kluci, kteří ještě zkušenosti sbírají, a my jsme dostali třicet dva bodů po našich ztrátách, což je moc a nedá se s tím vyhrát,“ uvědomoval si. „Už před sezónou jsme věděli, že chybějící zkušenosti nás nějaký ten zápas budou stát,“ připojil ještě.

Marodka by se postupně měla vyprázdnit, i když se nedá vývoj u některých hráčů předvídat. „Třeba Ondru Kováře jsme vytáhli z nemocnice z dvoudenních prohlídek,“ přiblížil Daniel Hušek. „Jirka Hlava dobral antibiotika, takže by měl být do dvou týdnů k dispozici. Možná o něco kratší by to mělo být u kluků, které jsem zmínil předtím, protože tam se jedná o virózu nebo chřipku,“ uzavřel.

Nejlepším střelcem střetnutí byl s devatenácti body liberecký Daniel Olejník, jemuž zdatně sekundoval patnáctibodový spoluhráč Tomáš Stibor. Přes deset bodů se na domácí straně vystoupali na dvouciferný bodový zápis ještě Ondřej Výcha, Jakub Hojdar a Josef Příhonský. Z Levhartů se nejvíc činili patnáctibodový David Žikla a třináctibodový Nestor Boyko.

Sestava BA LYNX Liberec: V. Kořínek, Stibor, Výcha, Hojdar, Bím, Příhonský, Olejník, Jiříček, Kačer, Š. Kořínek, Teimer, Haiblík.

Sestava BK Levharti Chomutov: Matišek, Rozsypal, Boyko, Žikla, V. Dolanský, Slabihoud, Müller, M. Dolanský, Morávek, Kovář, Seifert, Písařík.

Libor Kult