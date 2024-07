„Po loňské zkušenosti víme, co nás čeká. V EuroCupu není slabých soupeřů,“ říká na úvod hodnocení losu Pavel Staněk. Rodák z Berouna při premiéře Levhartic EuroCupu zažil v konkurenci Szekszárdu, Sassari a madridského Estudiantes šest porážek ze šesti zápasů, když ale ve čtyřech duelech nebyly Levhartice daleko od remízy nebo výhry.

Velké zahraniční zkušenosti má zkušená rozehrávačka Kateřina Bartoňová. „Týmy osobně neznám, ale to jakou pozici mají ve svých ligách značí jejich velkou kvalitu,“ řekla Bartoňová, která tím otevřela potencionální kvalitu soupeřů. „Gorzów je poslední finalista polské ligy, o které víme, že má své kvality. Lyon je zase účastníkem podle mě nejlepší ligy v Evropě a i přesto, že loni hrál zhruba uprostřed tabulky, tak jejich síla bude značná,“ zhodnotila zkušená rozehrávačka kvalitu prvních dvou celků.

To kapitánka Michaela Krejzová, která se vrací po zranění, kvituje Gorzów Wielkopolski i z jiného důvodu. „Nejsem úplně milovník létání, takže to, že budeme moc jet na jeden venkovní duel EuroCupu po silnici, je příjemné překvapení,“ vysvětluje Krejzová.Trenér Pavel Staněk u polského týmu vnímá také značnou kvalitu a zkušenosti. „Po loňské zkušenosti víme, co nás čeká. V EuroCupu není slabých soupeřů. Třeba Gorzów hraje stabilně EuroCup a má zkušenosti i z Euroligy,“ zmínil Staněk polského soupeře. Absolutní neznámou je pak kyperský Limassol. „Přiznám se, že o Limassolu nevím vůbec nic,“ uvedla Bartoňová.

Městská sportovní hala se tak opět po roce může těšit na kvalitní mezinárodní konfrontaci. „Jak my, tak fanoušci se mohou těšit na kvalitní utkání, které otestují naší kvalitu,“ řekla s výhledem na skupinové souboje Bartoňová. „Věřím, že si letos už připíšeme vítězství a ideálně před domácím publikem,“ s odhodláním vypálila Krejzová. „Loni se nám nepovedlo vyhrát, takže to bychom určitě letos chtěli napravit a pokud možno, tak i v domácím prostředí,“ doplnil obě hráčky Pavel Staněk. Chomutovští fanoušci se desátého řijna mohou těšit na souboj s polským Gorzów Wielkopolski, dvacátého listopadu dorazí do Chomutova Lyon a o týden později, tj. 27. listopadu přijede pod Krušné hory Limassol.

Libor Kult