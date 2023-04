Po zlatu z evropského EWBL a stříbru z domácího poháru bojují chomutovské basketbalistky o medaili i ve třetí soutěži, do níž v sezóně 2022/2023 zasáhly. Do série o bronz v Chance ŽBL vstoupily Levhartice na palubovce domovské Městské sportovní haly třetím skalpem Hradce Králové v aktuálním ročníku. Ten byl po výsledku 76:73 zatím nejtěsnější, ale i tak znamená vedení 1:0 v sérii na tři vítězství.

Levhartice (v bílém) přetlačily Hradec Králové těsně o tři body. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Start zápasu vyšel lépe Severočeškám, které si i přes trojku Zeithammerové udržovaly čtyřbodové vedení, jež se postupně zvyšovalo, až bylo krátce po polovině zahajovací čtvrtiny poprvé dvouciferné. Úvodní desetiminutovku si Levhartice nakonec uzmuly poměrem 24:16, takže i potřetí v sezóně toto hrací období vyhrály.

Ve zbytku prvního poločasu královéhradecké Lvice stahovaly náskok domácího souboru, aby od šaten odcházely jen se čtyřbodovým mankem poté, co Zeithammerová proměnila s klaksonem další trojku. Po téměř šestadvaceti minutách hry se začínalo znovu, neboť Východočešky poprvé od úvodního rozskoku srovnaly. Následovala přetahovaná, v níž se oba týmy vystřídaly ve vedení.

Přestože si svěřenkyně Jozefa Rešetára na startu čtvrté části opět vybudovaly čtyřbodový náskok, čtyři minuty před vypršení základní hrací doby bylo po trojce Zavázalové zase srovnáno. Hradec Králové se dokonce ujal i vedení, jenž v závěru měly přesnější ruku domácí hráčky. Minutu a půl před koncem dala Pollard koš s faulem a proměnila i šestku na 74:70, na trojku Effangové odpověděla čtrnáct vteřin před čtvrtým klaksonem Satoranská, jejíž střela určila nakonec konečné skóre podobně jako v prodloužení třetího čtvrtfinále se Slavií.

Jarní jízda už vynesla Chomutovu 17 bodů. Já to očekával, usmívá se šéf Zaťko

„Byl to velmi těžký zápas a boj z obou stran, jak jsme předpokládali,“ ohlížel se slovenský kouč Levhartic, který vůbec nebral v potaz výhry ze základní části o sedm a třiadvacet bodů. „Viděli jsme hradecký výkonnostní vzestup ve čtvrtfinále s KP Brno,“ připomněl postup šestého týmu základní části po výsledku 3:0 na zápasy proti třetímu celku dlouhodobé části z moravské metropole.

Levhartice vyhrály doskok 54:48, i když na něm v průběhu střetnutí ztrácely. Chomutovský hlavní kouč však viděl jako klíčový faktor jiný aspekt hry. „Na doskoku jsme se ve druhém poločase zlepšily, ale rozhodující byl vyšší počet našich dvoubodových střel při vyšší úspěšnosti,“ přibližoval svůj pohled trenérský bard, jehož hráčky proměnily 45,8 procenta z 59 dvoubodových pokusů, přičemž královéhradecká úspěšnost činila 35,4 procenta ze 48 pokusů.

První muž realizačního týmu souboru zpod vrcholků Krušných hor si uvědomoval i opačnou situaci trojek. „Soupeřky v nich dominovaly, protože nám jich daly osm,“ pravil Jozef Rešetár. Lvice proměnily čtvrtinu z 32 pokusů z dlouhé vzdálenosti, zatímco Severočešky zapsaly tři trojky ze 14 střel, což dává úspěšnost 21,4 procenta.

Kdo sledoval pozorně čtvrtfinále Levhartic se Slavií, musel prožít něco jako déjà vu, jelikož domácí soubor počtvrté v aktuálním play-off vyhrál rozdílem, který by smazal jediný koš. Pražanky zdolal dvakrát o tři body a jednou o bod. Na startu série o bronz činil rozdíl mezi oběma celky opět tři body. „Zkušené hráčky jako Bartoňová nebo Satoranská v závěrečných sekundách nezazmatkují a přidávají se k nim i mladé jako Kadlecová, Fučíková nebo Brejchová, které si počínají stejně,“ vysvětloval šéf lavičky.

1. liga zůstává! Do nové sezóny jsme chtěli s čistým štítem, řekl Fišera

Ten zmínil i kapitánku Michaelu Krejzovou, jež nastoupila do střetnutí se speciální ochrannou maskou kvůli zlomenině nosu ze semifinále, jenže hřiště opustila s bolestivou grimasou ve třetí čtvrtině poté, co se jí při doskoku pod košem Východočešek podlomilo koleno. „Neumím odhadnout, jak dlouho nám bude chybět,“ reagoval Jozef Rešetár. „Vzhledem k tomu, jak ji to bolelo, si však myslím, že to bude problém minimálně směrem k úternímu pokračování série v Hradci Králové,“ uzavřel.

Nejlepší střelkyní zápasu se stala se šestadvaceti body NaJai Pollard, která díky 16 doskokům zapsala poosmé v sezóně double-double. Stejný počin si zásluhou patnácti bodů a jedenácti doskoků připsala podruhé v ročníku i play-off Monika Satoranská. S patnácti body zakončila duel také Monika Fučíková, Michaela Krejzová stihla do zranění deset bodů. Na královéhradecké straně se nejvíc činily Pamela Therese Effangová (19), Charlotte Velichová (15) a Kateřina Zeithammerová (14).

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 26, Fučíková 15, Satoranská 15, Krejzová 10, Kadlecová 8, Brejchová 2, Hibalová, Bartoňová, Ceralová, Jorová, J. Staňková, Kovtun

Sestava Sokol Hradec Králové: Effangová 19, Velichová 15, Zeithammerová 14, Hanušová 9, Zavázalová 8, Pkorná 4, Havrylčyk 2, Vojtíková 2, Vlachová, Hrubá, Brožová

Libor Kult