Úvodních pět chomutovských bodů zaznamenala Fučíková, která tak navázala na povedené střelecké vystoupení z Hradce Králové. Domácí hráčky zareagovaly vyrovnáním a posléze snížení, jenže pak se do vývoje střetnutí rázně vložila Pollard, díky jejímž úspěšným pokusům odskočily Levhartice do osmibodového vedení, které do prvního klaksonu navýšily na dvouciferný rozdíl při výsledku 27:15.