S uzdravenou Yemiyah Morris v sestavě uzavřely chomutovské basketbalistky první polovinu základní části Chance ŽBL na palubovce domovské Městské sportovní haly s pražskou Slavií. Levhartice prohrály první poločas o patnáct bodů, ale do zápasu se vrátily. V polovině čtvrtého dějství i těsně vedly, ale závěr patřil Pražankám. Svěřenkyně Pavla Staňka tak po výsledku 73:86 ze svého pohledu zapsaly čtvrtou porážku v domácí nejvyšší soutěži.

Sestava Levhartice pro sezonu 2023/24. | Video: BK Levhartice Chomutov

Úvodní koš vstřelila sice Rokošová, ale Levhartice záhy skóre otočily a až do čtvrté minuty si udržovaly mírný náskok. Pak však Žílová trojkou srovnala a po necelé minutě přidala další úspěšný pokus z dlouhé vzdálenosti Suchanová, jež překlopila vedení na stranu Slavia, která do konce zahajovací čtvrtiny odskočila do stavu 28:20 ze svého pohledu.

Také druhé dějství patřilo Pražankám, které díky více než šedesátiprocentní úspěšnosti střelby z pole a trestným hodům navýšily rozdíl mezi oběma družstvy na patnáct bodů. Kdo čekal, že je zápas rozhodnutý, mýlil se. Stejně jako v jarním play-off chomutovské bojovnice zabraly a po změně stran postupně manko stahovaly, až bylo před polovinou čtvrté části srovnáno na 68:68.

PODÍVEJTE SE: Futsalový Baník Chomutov poprvé veze body od soupeře

Pollard navíc proměnila i trestný hod po koši s faulem, takže Severočešky se po dlouhé době znovu ujaly vedení. „Výborně jsme se do zápasu vrátili, ale bohužel jsme zopakovali stejnou chybu jako ve špatném prvním poločase,“ lamentoval Pavel Staněk nad faktem, že ve zbytku střetnutí přidaly jeho svěřenkyně za pět a půl minuty už jen čtyři body.

„Soupeři nás budou trestat ve chvíli, kdy se budeme snažit hrát individuálně, budeme si myslet, že to spasíme sami, a nebudeme plnit věci, které si řekneme,“ čertil se jedním dechem. „Holky pak po sobě trochu koukají, protože neděláme správná rozhodnutí a správné věci,“ připojil ještě s tím, že za špatný závěr mohl stejný problém jako v prvním poločase. „Když jsme se přiblížili a mohli soupeře zlomit, zase jsme sklouzli do individualistického přístupu a navíc přidali chyby, které možná pramenily i z toho, že jsme hodně chtěli, a které soupeře trestal,“ ohlížel se kouč Levhartic.

Basketbalové Levhartice odstartují bitvou se Slavií třízápasovou domácí šnůřu

Pavel Staněk žehral na fakt, že jeho soubor se odklonil od taktických pokynů, které nastínil na příkladu zápasů v EuroCupu. „Tam nás zdobilo, že jsme hráli rychle, balon rotoval od hráčky k hráčce a z toho vyplavala volná hráčka, která zakončovala. Přesně tohle mi v prvním poločase z naší strany chybělo,“ popisoval jednoznačně. „Podávali jsme si míč až na poslední chvíli, což nám způsobovalo problémy s časovými limity. Navíc jsme měli nízkou úspěšnost střelby,“ zmínil dva faktory, které spolu do značné míry souvisely.

Ne úplně připravená střelba ve spojení s časovou tísní stlačila úspěšnost z pole poměrně dost pod sezónní průměr, který činí přes 47 procent. Ve druhém poločase se však Levhartice vrátily na obvyklejší čísla. „Nevím, jestli bych mluvil o bouřce, ale s Petrem Tremlem jsme si k tomu samozřejmě něco řekli. Od toho tam jsme,“ přibližoval Pavel Staněk přestávkové dění v šatně, které očividně zabralo. „Ukázali jsme, že basketbal hrát umíme, ale jakmile si začneme myslet, že to půjde samo, máme problém,“ uzavřel první muž chomutovské lavičky.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Pollard 27, Kadlecová 15, Rylichová 10, Satoranská 9, Bartoňová 5, Brejchová 3, Fučíková 2, Hibalová 2, Morris, J. Staňková, Kučerová, Jorová

Sestava BLK Slavia Praha: Rokošová 28, Hanušová 25, Suchanová 14, Dubňuk 11, E. Žílová 6, Ježková 2, Zukanovič, Lukačková, Helebrantová, Seifrtová, M. Žílová

Libor Kult