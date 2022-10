Domácí hráčky v průběhu druhé části odskočily až do devítibodového vedení, jenže Středočešky manko do poločasu stáhly, takže do šaten se šlo s výsledkem 40:38 pro Severočešky. Po návratu ze šaten hostující celek brzy srovnal krok, avšak Levharticím vyšla druhá polovina třetího dějství.

Minutu před jeho vypršením poprvé vedly dvouciferným rozdílem a náskok už nepustily, takže v ligové soutěži porazily Slovanku posedmé v řadě a připsaly si první výhru aktuálního ročníku. „Porazili jsme výrazně posíleného soupeře, který hodně změnil styl hry, za což jsme hodně rádi,“ liboval si po skončení duelu kouč Jozef Rešetár. „Čekali jsme tuhý boj, který také proběhl,“ shrnul jedním dechem celé střetnutí.

Jeho svěřenkyně narazily podruhé za sebou na soupeřky podobných kvalit, ovšem na rozdíl od souboje v Ostravě tentokrát chomutovské basketbalistky uspěly. „Zlepšili jsme spolupráci v obraně a doskok, což byly rozhodující faktory,“ srovnával slovenský trenér výkony svého týmu v předchozích třech duelech a s tím ze čtvrtého klání.

Po ztracené dobře rozehrané bitvě na severu Moravy přišel balzám na sebevědomí hráček v podobě vítězství. „Určitě nám to psychicky pomůže,“ uvědomoval si šéf chomutovské střídačky. „Těžké zápasy s brněnskými týmy nás přece jen trochu poznamenaly, ale věřím, že se z toho teď dostaneme, což ukázala kapitánka Krejzová, která zahrála tak, že před ním smekám,“ uzavřel Jozef Rešetár s tím, že ho potěšilo, že závěr v Ostravě na družstvu nezanechal stopy.

Levhartice (v bílém) v domácím zápase s Basketem Slovanka.Zdroj: BK Levhartice Chomutov

Již zmíněná Michaela Krejzová se stala se čtyřiadvaceti body nejlepší střelkyní zápasu, přes dvacet bodů se přehoupla také NaJai Pollard (22), která navíc zapsala dvanáct doskoků, takže podruhé v sezóně zaznamenala ceněný double-double. Na straně Slovanky se stejný počin povedl dokonce dvěma hráčkám. Destiny Campbell přidala k sedmnácti bodům dvanáct doskoků, Bosňanka Dragana Domuzin zakončila duel se čtrnácti body a třinácti doskoky.

Sestava BK Levhartice Chomutov: Bartoňová, Satoranská, Krejzová, Pollard, Kadlecová, Kovtun, Hibalová, Fučíková, Brejchová, Ceralová.

Sestava Basket Slovanka: Mašić, Svatoňová, Mervínská, Domuzin, Campbell, Žílová, Pilařová, Ondroušková, Hálová, Koucká, Nádvorníková.

Libor Kult