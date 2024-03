Na vyřazovací boje se v posledním kole nadstavby ideálně naladily basketbalistky Chomutova, které už s jistotou šesté příčky přehrály v rámci již třetí Family Game sedmou Ostravu 89:58. Play off pro oba celky odstartuje již ve středu a ve čtvrtek v Brně, kdy Chomutov nastoupí na hřišti KP TANY a Ostrava na Žabinách.

Basketbalové Levhartice se vítězně naladily na play off. | Foto: Marek Gaier

Vstup do utkání byl vyrovnaný, od sedmé minuty se ale během minuty a půl strhla trojková smršť, kdy se Levhartice trefily čtyřikrát, Ostrava jednou a náskok domácích odskočil ke dvanácti bodům. Od úvodních minut bylo jasné, že trenéři na obou stranách nebudou přetěžovat své hlavní opory, rychle točil se sestavou jak domácí kouč Pavel Staněk, tak trenérka Ostravy Iveta Rašková. Na hřiště se tak v nedělním dopoledni rychle dostalo vysoké množství hráček, což pomáhalo tempu zápasu, z netradičních sestav na palubovce ale pylnulo docela vysoké množství chyb.

Levhartice si i dál pomáhaly trojkovou střelbou, za poločas trefily osm trojek, polovinu jich ale se skvělou úspěšností zvládla i Ostrava, která však měla výrazně slabší úspěšnost za dva body. Chomutovské táhla zejména dvanáctibodová Eliška Brejchová, která prolétla svůj osmibodový průměr v této sezóně velmi jednoduše už v první čtvrtině, na druhé straně kontrovala alespoň částečně Adéla Smutná.

Levhartice pak nastoupily koncentrovaněji i do třetí čtvrtiny, nechtěly své fanoušky ani v posledním duelu nadstavby zklamat a přitvrzení v obraně jim pomohlo vyrážet do rychlých brejků a snadno navyšovat náskok. Rozdíl se vyšplhal až ke třicetibodové hranici, což znamenalo pro oba kouče další pokyn pro prostřídání hlavních opor. Zejména na straně Chomutova bylo točení sestavy zřejmé, na hřišti se objevilo všech jedenáct hráček ze zápasové soupisky a všechny odehrály dvouciferný počet minut, maximum bylo třiadvacet minut Elišky Brejchové, která se s patnácti body a čtyřmi trefenými trojkami stala nejlepší střelkyní vítězek.

Na druhé straně přeci jen trenérka Rašková nespokojená s výkonem svých svěřenkyň o něco méně míchala se sestavou ve snaze najít kombinaci, která by alespoň částečně dokázala korigovat rozdíl ve skóre. To se ale úplně nepodařilo a Ostrava tak odjela z Family Game s tvrdou porážkou. K osmnácti bodům se prostřílela v dresu SBŠ Adéla Smutná, třináct bodů přidala Kateřina Káňová a na pouhých pěti za šestnáct minut na hřišti zůstala hlavní opora Američanka India Pagan. Chomutov měl celkem šest dvouciferných střelkyň, za Brejchovou se na třináct bodů dostaly Valentýna Kadlecová a Anna Rylichová.

Adéla Smutná (hráčka SBŠ Ostrava): „Mrzí mě prohra a jak ten zápas probíhal, ale stalo se a musíme jít dál. Na začátku daly soupeřky hodně trojek, nám to vázlo v obraně, nemohly jsme se do toho vůbec dostat, naše hra byla hodně pomalá a podle toho to i dopadlo. Určitě bude před play off si říct, co bylo špatně, co bylo dobře a snad se to změní na play off. Už jsme proti Žabinám hrály, když jsem se z nich vrátila do Ostravy, ale neberu to nijak speciálně, prostě se stalo.“

Eliška Brejchová (hráčka Levhartice Chomutov): „Dnes jsem spokojená individuálně i týmově. I když jsme hrály takhle ráno, tak jsme se asi dobře vyspaly a pomohlo nám i to, že v tabulce už o nic nešlo, takže jsme hrály uvolněně, rychlou hru a doufám, že si takový výkon přeneseme i do play off. Je těžké v takovém zápase udržet koncentraci, ke konci už se nám nepodařilo udržet to tempo tak vysoké jako v celém zápase, ale i tak si myslím, že můžeme být spokojené. Čekáme od KP TANY rychlou a tvrdou hru, musíme se s tím vypořádat a můžeme jen překvapit. Je to pro nás hratelný soupeř.“

Iveta Rašková (trenérka SBŠ Ostrava): „Velmi špatně jsme bránili. Dovolili jsme soupeři dostat se do komfortní zóny, Chomutov velmi dobře střílel z dlouhé vzdálenosti, zejména v prvním poločase, kdy měli trojky 40 procent. Naše chyba byla, že jsme k nim nepřistupovali blíže a soupeř se dostal do pohodové zóny a my na to nedokázali reagovat. Na hodně trojek jsme celkem zvyklí, letos padá v ŽBL hodně bodů, spousta zápasů končí s devadesáti nastřílenými body a já jsem ráda, protože je to atraktivnější a celkově je to lepší než souboje obran. My jsme dnes těch bodů nastříleli málo, spousta dobře vytvořených pozic nepadla do koše a výsledek mohl být lepší. Vyhořeli jsme na obranné polovině. Dostali jsme dneska pořádnou sprchu. Určitě musíme zapracovat na obraně. Žabiny mají výborné střelkyně z dlouhé vzdálenosti, minule když u nás hrály, tak to bylo stejné. Musíme se připravit, že na trojce vám nikdo nepomůže. V nájezdu můžeme zarotovat, ale na trojce si to musíme pohlídat.“

Pavel Staněk (trenér Levhartice Chomutov): „Pod tíhou jasného vedení to hráčky nějakým způsobem dohrály do konce. My se připravujeme na play off, takže si nemůžeme dovolit vypustit žádnou minutu. Proto jsem nabádal na holky, aby ten zápas neodchodily. Od začátku zápasu jsme zkoušely různé varianty, takže se to ukazovalo hned od prvních minut. Trojky vyplynuly ze hry. Poslední dobou se holkám z dálky dařilo, takže díky té úspěšnosti se pouštěly víc do střel z dálky. KP TANY bude úplně o něčem jiném. Play off je jiná liga, jiný sport. Musíme být připravení na to, že se bude hrát mnohem fyzičtější a agresivnější basket, připravit se na to a být rovnocenným soupeřem pro KP.“

Jakub Eichler