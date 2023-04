Městská sportovní hala hostila první dubnový pátek roku 2023 poprvé v historii semifinále Chance ŽBL, do něhož si proklestily cestu chomutovské basketbalistky přes pražskou Slavii. Do bitev mezi čtyřmi nejlepšími týmy nejvyšší ženské soutěže vstoupily Levhartice porážkou na palubovce Žabin Brno, s nimiž na domácí půdě změřily síly popáté v sezóně. Bez kapitánky Krejzové a ústřední rozehrávačky Bartoňové se čekání na premiérový skalp Jihomoravanek po výsledku 54:97 protáhlo.

Levhartice bohužel ztratily i druhý semifinálový duel. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Svěřenkyně Jozefa Rešetára se poprvé prosadily po 74 vteřinách hry ve chvíli, kdy prohrávaly 0:6. Vypadalo to, že se bude opakovat průběh finále poháru, ovšem Severočešky se tentokrát v první čtvrtině nedaly tak snadno a ještě v úvodní polovině zahajovacího dějství snížily na rozdíl jediného bodu.

Necelé dvě minuty před prvním klaksonem vedly Žabiny poprvé dvouciferným rozdílem a vedení postupně navyšovaly až na konečných 43 bodů. „Na našem výkonu se určitě projevila absence hlavní rozehrávačky a jedné z nejlepších střelkyň,“ zmínil Petr Treml neúčast nemocné Kateřiny Bartoňové a kapitánky Michaely Krejzové, jež má zlomený nos.

Obě budou podle nejbližšího spolupracovníka slovenského šéfa chomutovského realizačního týmu k dispozici pravděpodobně až v další sérii play-off. „Nemám o jejich zdravotní stavu ty nejčerstvější informace, ale předpokládám, že budou k dispozici až v další průběhu play-off a v Brně hrát nebudou,“ zmínil třetí pokračování série už v neděli 9. dubna.

FOTO: Chomutov nedal podruhé za sebou gól. Místo Velikonoc prý bude trénink

Jedenáctibodové brněnské vedení po první čtvrtině narostlo do konce poločasu na jednadvacet bodů. Trenér nejstarších mládežnických dívčích týmů jeden konkrétní zlomový okamžik nejmenoval, popsal však delší časový úsek, kdy došlo ke změně výkonu Levhartic. „Ve chvíli, kdy nám malinko začala docházet energie, jsme si přestali půjčovat míč a začali jsme hrát na sebe. Dostávali jsme se tak do těžkých situací jedna na jednu, v nichž Brno velmi dobře bránilo,“ ohlížel se. „My jsme lehce neskórovali a Žabiny naopak podnikaly rychlé protiútoky s jednoduchým zakončením,“ doplnil.

Po návratu ze šaten se věkový průměr chomutovské sestavy na palubovce často nepřehoupl přes dvacet let. „V play-off je poměrně krátký čas na regeneraci, takže jsme chtěli pošetřit síly klíčových hráček na ‚důležitější‘ zápasy, protože při skóre o dvacet už nehraje až takovou roli, jestli prohrajete o třicet nebo čtyřicet bodů,“ vysvětloval Petr Treml.

Podobně jako ve startovacím střetnutí série Brňanky lépe doskakovaly a přesněji střílely z pole. Rozdíl mezi oběma celky byl pod vrcholky Krušných v obou statistikách ještě výraznější než v moravské metropoli. Levhartice doma prohrály doskok 33:55, což byl dvojnásobný rozdíl ve srovnání s úvodní bitvou. Chomutovská úspěšnost střelby činila na Velký pátek 26 procent, Žabiny ji měly 53%. „Měly jednoduché střely, zatímco my jsme se pouštěli do složitého zakončení,“ shrnul mladý kouč. „Navíc nám dělal problémy návrat do obrany. Pro příští zápasy bychom měli zamezit Žabinám v samostatných dvojtaktech a situacích dvě na jednu,“ uzavřel.

FOTO, VIDEO: Pirátům skončila sezona! Znojmo vyhrálo na severu 5:3

Nejlepšími střelkyněmi zápasu se s osmnácti body staly chomutovská Monika Fučíková a brněnská Michaela Vondráčková. Se čtrnácti body za nimi skončily domácí Valentýna Kadlecová a hostující Elissa Cunane, z brněnského kádru se na dvouciferné konto dostaly ještě Bria Holmes (13), Natálie Stoupalová (11), Emma Čechová (10) a Eliška Hamzová (10).

Sestava BK Levhartice Chomutov: Fučíková 18, Kadlecová 14, Brejchová 9, Hibalová 6, Pollard 4, Jorová 3, Ceralová, Satoranská, J. Staňková, Kovtun

Sestava Žabiny Brno: Vondráčková 18, Cunane 14, Holmes 13, Stoupalová 11, Čechová 10, Hamzová 10, Kneževič 8, Vacková 6, Záplatová 4, Šoukalová 2, Buřtová 1

Libor Kult