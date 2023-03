Levhartice přepsaly historii! Slavii složily v prodloužení a jsou v semifinále

Čtvrtfinále Chance ŽBL se za stavu 2:0 pro chomutovské basketbalistky přesunulo zpět pod vrcholky Krušných hor, což znamenalo jediné. Případná výhra by Levhartice poprvé v historii posunula do semifinále. To se díky trojce Satoranské necelé dvě vteřiny před koncem prodloužení povedlo, takže svěřenkyně Jozefa Rešetára po výsledku 79:78 vyzvou v další kole Žabiny v případě, že USK Praha potvrdí v sérii se Slovankou svou dominanci v domácí nejvyšší soutěži, jelikož Hradec Králové vyřadil po základní části třetí KP Brno.

Radost chomutovských basketbalistek. | Foto: BK Levhartice Chomutov